درخواست جنبش نوین کردستانی سوریه برای تضمین فعالیت آزاد احزاب سیاسی در سوریه

سرویس سوریه - «محمد زیدو» عضو شورای عمومی جنبش نوین کردستانی سوریه، خواستار اصلاح قوانین برای تضمین فعالیت آزاد احزاب سیاسی در سوریه شد و بر ضرورت احیای حیات سیاسی، یکپارچه‌سازی دیدگاه احزاب کُرد و ایجاد یک جبهه سیاسی کُردی برای مشارکت مؤثر در آینده این کشور تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، «محمد زیدو» عضو شورای عمومی جنبش نوین کردستانی سوریه، با اشاره به ضرورت اصلاح قوانین مرتبط با فعالیت احزاب سیاسی در دوران انتقالی سوریه، اعلام کرد که بدون فراهم کردن زمینه قانونی برای فعالیت آزاد احزاب و افزایش مشارکت نیروهای سیاسی در اداره کشور، امکان ایجاد یک نظام سیاسی متکثر و تضمین حقوق کُردها در سوریه جدید فراهم نخواهد شد.

محمد زیدو در گفت‌وگو با هاوار با اشاره به وضعیت احزاب سیاسی در دوران حکومت حزب بعث و خانواده اسد گفت که در طول سال‌های حاکمیت این نظام، احزاب سیاسی از فعالیت آزادانه محروم بودند و با فشارهای سیاسی و اقتصادی و نبود تضمین‌های قانونی و قانون اساسی برای فعالیت خود مواجه می‌شدند. به گفته وی، این شرایط مانع از ایفای نقش واقعی احزاب در جامعه شد و جایگاه آنها را در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی تضعیف کرد؛ مسئله‌ای که تأثیر منفی بر حیات سیاسی سوریه گذاشت.

وی افزود که پس از سقوط حکومت بشار اسد، سوریه وارد مرحله جدیدی شده است و در این مرحله باید فرصت لازم برای ایفای نقش احزاب سیاسی در جامعه و مشارکت آنها در روند سیاسی کشور فراهم شود. با این حال، به گفته زیدو، تاکنون تغییرات قانونی مشخصی برای تضمین فعالیت آزاد احزاب از سوی دولت انتقالی ارائه نشده است.

این عضو شورای عمومی جنبش نوین کردستانی سوریه همچنین به تداوم اختلافات و نبود پذیرش متقابل در سطوح ملی، دینی و سیاسی در جامعه سوریه اشاره کرد و گفت که این وضعیت مانعی در برابر شکل‌گیری یک حیات سیاسی متکثر و احترام به تفاوت‌هاست. وی تأکید کرد که عبور از این شرایط، علاوه بر اصلاحات قانونی، مستلزم تغییر نگرش‌ها و تقویت فرهنگ پذیرش دیگری است.

زیدو احیای حیات سیاسی و فعال‌سازی نقش احزاب را از الزامات بازسازی سوریه و پیشرفت این کشور در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و آموزشی دانست و تصریح کرد که احزاب باید بتوانند فعالیتی واقعی در جامعه داشته باشند و برنامه‌ها و طرح‌های خود را متناسب با نیازها و منافع مردم ارائه دهند.

وی با بیان اینکه نقش احزاب سیاسی نباید صرفاً تشریفاتی باشد، اظهار داشت که احزاب باید دیدگاه‌های روشن و برنامه‌های عملی برای حل مشکلات جامعه ارائه کنند. به گفته او، نبود سازوکارهای جدی برای فعال‌سازی احزاب و کنار گذاشتن آنها از عرصه عمومی، در آینده پیامدهای منفی به همراه خواهد داشت.

این فعال سیاسی هشدار داد که تداوم وضعیت کنونی می‌تواند سوریه را در شرایطی مشابه دوران پیشین نگه دارد و خطرات موجود در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی را افزایش دهد. وی احزاب سیاسی را یکی از ابزارهای اساسی برای انتقال دیدگاه‌های مردم به حکومت و مشارکت دادن جامعه در روند تصمیم‌گیری دانست.

زیدو با تأکید بر ضرورت ایجاد تغییرات ساختاری در مرحله انتقالی سوریه گفت که باید از طریق اصلاح قوانین، زمینه فعالیت احزاب سیاسی فراهم و حقوق آنها برای سازمان‌دهی، فعالیت و مشارکت در روند سیاسی تضمین شود. وی همچنین خواستار تدوین قوانین شفاف از طریق مجلس خلق و گنجاندن تضمین‌های لازم در قانون اساسی شد.

ضرورت یکپارچه‌سازی دیدگاه سیاسی احزاب کُرد

زیدو در بخش دیگری از اظهارات خود، فعالیت آزاد احزاب سیاسی کُرد را مسئله‌ای با اهمیت ویژه توصیف کرد و گفت که فراهم کردن زمینه قانونی برای فعالیت این احزاب، متناسب با ویژگی‌های جامعه کُرد و حقوق ملی و سیاسی کُردها، از موضوعات اساسی در روند ساخت سوریه جدید بر پایه به‌رسمیت‌شناختن تکثر و احترام به تمامی مؤلفه‌های این کشور است.

وی تأکید کرد که برای تحقق این هدف، باید نشست‌ها و گفت‌وگوهای سازمان‌یافته میان احزاب کُرد گسترش یابد و تلاش‌ها برای نزدیک کردن دیدگاه‌های سیاسی آنها و دستیابی به موضعی مشترک تقویت شود.

این عضو شورای عمومی جنبش نوین کردستانی سوریه، نشست ۲۶ آوریل با هدف یکپارچه‌سازی دیدگاه کُردی را گامی مهم در مسیر نزدیک شدن و هماهنگی میان نیروهای سیاسی کُرد دانست و خواستار تداوم چنین نشست‌ها و کنگره‌هایی شد.

زیدو در پایان بر ضرورت ایجاد یک جبهه سیاسی کُردی در مناطق کردنشین سوریه و سوریه تأکید کرد و گفت که تداوم گفت‌وگوها، هماهنگی میان احزاب و دستیابی به دیدگاهی مشترک می‌تواند زمینه را برای تقویت نقش سیاسی کُردها و مشارکت مؤثر آنها در شکل‌دهی به آینده سوریه فراهم کند.