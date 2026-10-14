پرونده مشکوک اقتصادی در یکی از بانک های کردستان؛ دستگاه های نظارتی ورود کنند

اطلاعات رسیده به خبرگزاری کردپرس از یک مورد عجیب پرونده پرداخت تسهیلات در یکی از بانک های کردستان حکایت دارد و بر اساس این اطلاعات رد پای یک نماینده خاص مجلس هم در این پرونده دیده می شود.

به گزارش کردپرس، بر اساس این اطلاعات رسیده به این خبرگزاری یکی از بانک های تجاری در استان کردستان درگیر یک پرونده مالی است که هر چند در ظاهر یک نفر در این مورد در حال رسیدگی قضایی قرار دارد. اما طولانی شدن غیر معمول رسیدگی به اتهامات، کارشناسی های انجام شده و برخی روابط پشت پرده در این خصوص نشان می دهد که پشت پرده های این پرونده پیچیده تر است.

بر اساس این اطلاعات یکی از نماینده های خاص در مجلس از حوزه سنندج دارای شراکتی واسطه ای با شرکتی است که در ظاهر تسهیلاتی دریافت کرده و آن را بازپرداخت نکرده است. رقم چند صد میلیارد تومانی این تسهیلات و بررسی وضعیت پرونده نشان دهنده برخی بازی های پشت پرده احتمالا با صحنه گردانی آن نماینده خاص است.

این خبرگزاری اطلاعاتی در اختیار دارد که می تواند در اختیار دستگاه های نظارتی قرار دهد و افکار عمومی کردستان هم خواستار رسیدگی و وورد این دستگاه ها به این پرونده است. اطلاعات و گزارش های تکمیلی در این باره در این خبرگزاری منتشر خواهد شد.