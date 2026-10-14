خانه / فیلم / خبر / کورتەی هەواڵەکانی 22ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ ۱۲:۳۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ کورتەی هەواڵەکانی 22ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی کورتەی گرینگترین هەواڵەکانی 22ی ڕەزبەری ۱۴۰۵ی هەتاوی لە ستۆدیۆی کوردپرێس پێشکەشتان دەکرێت. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی قیمتگذاری سیب صنعتی ناعادلانه است/زحمت باغداران هدر می رود خبر بعدی پرونده مشکوک اقتصادی در یکی از بانک های کردستان؛ دستگاه های نظارتی ورود کنند
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