زندگی در نقطه کور

گزارش ویژه کردپرس از یک روستای مرزی؛

سرویس کرمانشاه _ «مله کبود» روستایی دورافتاده در یک منطقه‌ صعب‌العبور و کوهستانی در نوار مرزی ایران و اقلیم کردستان است. مردمان این روستا سال‌هاست دشواری زندگی در شرایط کمبود امکانات و محرومیت‌های مضاعف را به جان خریده‌اند ولی حالا موضوع عدم پوشش آنتن دهی تلفن همراه و دشواری تردد روزانه از یک راه پر پیچ و خم و سنگلاخی، اهالی روستا را سخت عاجز کرده‌ است.

به گزارش خبرنگار کردپرس؛ مله کبود جایی دور افتاده در بخش زمکان شهرستان ثلاث باباجانی است. از جوانرود که به سمت جاده "چشمه ریزه" بروید از جایی به بعد مسیر از جاده چشمه ریزه جدا می‌شود و به سمت روستای مله کبود می‌رود. هر چه جلوتر بروی راه نیز به تدریج ناهموار و ناهموارتر می‌شود و نفس‌های پوشش آنتن تلفن همراه به شماره می‌افتد و عاقبت قطع می‌شود.

روستاهای واقع در این مسیر انگشت شمار هستند. چشمه و رودخانه هست ولی طبیعت کوهستانی و شیب های تند و سنگلاخی، امکان زیست انسان را در این منطقه دشوار کرده است. برای همین معیشت روستاییان بیشتر حول محور باغداری و دامپروری شکل گرفته است. البته چرای گاو و گوسفند هم در این شیب‌های تند و سنگلاخی بسیار دشوار است و برای همین تنها گله‌های بز را در این دامنه‌های سنگلاخی می بینید. البته آن هم به تعداد محدود.

زلزله آبان ۹۶ به روستاهای منطقه آسیب زده و اغلب روستاها را از جای قبلی جابجا کرده اند و در برخی موارد، چند روستا را با هم تجمیع کرده‌اند.

ورود به دنیای بی‌خبری

به گردنه‌ی مشرف به روستای مله‌کبود که می‌رسید دیگر خبری از راه شوسه و پوشش آنتن تلفن همراه نیست. انگار به یک دنیای جدید و با تشویش‌های خاص خود وارد شده‌اید. نوعی بی خبری از دنیای پیرامون در این جهان پرآشوب.

مسیر باقی مانده بسیار صعب العبور است. یک راه باریک و پر پیچ و خم با گریدر از دل دامنه‌های شیب دار شنی باز شده و به روستا منتهی می‌شود. حدود سه کیلومتر از شبکه انتقال برق در پایین دست جاده واقع شده. این شبکه برق با تیرهای چوبی در سال ۵۸ توسط جهاد سازندگی کشیده شده است. این کار در این دامنه پرشیب و رانشی آن هم با امکانات ۵۰ سال قبل واقعا غیرقابل باور است‌ و اداره برق باید این تیرهای چوبی را به عنوان یک سند افتخار نگه دارد‌.

ورود یک تیم مدیریتی برای بررسی مشکلات روستا‌

نماینده اورامانات، معاون عمرانی استاندار، فرماندار شهرستان و یک تیم از مدیران دستگاه های خدمات رسان به روستا آمده اند تا راهی برای حل مشکلات و کاهش محرومیت‌های ساکنان پیدا کنند. مردی نسبتا سالخورده اما سرحال و سرزنده با خوشرویی تمام به پیشواز مدیران می آید. او را با نام حاجی عبدالعزیز صدا می زنند. او لباس کردی پوشیده و دستار بزرگش، ابهت مردانه‌اش را دو چندان کرده است.

او و مردمان روستا با کوهی از مشکلات و محرومیت دست به گریبان هستند ولی با این حال از کلامشان محبت جاری است. کمبودها و محرومیت ها باعث نشده عزت، سخاوت کُردی و شجاعت مرز نشینی شان کاسته شود.

روستایی در آخر دنیا

روستای مله کبود بر یک گردنه بلند در نوار مرزی بنا شده است. روستا هنوز معماری سنگی منطقه اورامانات و بکری خاص خود را به طرز عجیبی حفظ کرده است. در دو سوی روستا دره‌هایی با شیب نسبتا تند قرار دارند که سیمایی دلهره آور دارند. ولی با این وصف، کودکان روستا همانند بچه آهو از این شیب‌ تند، سبکبال پایین و بالا می‌روند.

بعد یک توقف کوتاه‌ مدیران به داخل مسجد کوچک روستا دعوت می شوند. هنوز تعارفات اولیه به پایان نرسیده که حاجی عبدالعزیز خطاب به جمع می گوید: "روستای ما مشکل آنتن دارد. کدام یک از شما مسئول آنتن است. آن را به من نشان دهید". او در ادامه می گوید اگر زنی زایمان کند یا مریض بد حال داشته باشیم چگونه دکتر را خبر کنیم.

با گفتن این جملات صریح و بی پیرایه، فضای جلسه کاملا رسمی می‌شود. همه دستشان می آید که برای چه آمده‌اند.

در ادامه حاجی عبدالعزیز و یکی دیگر از بزرگان روستای مجاور در مورد دشواری راه دسترسی سخن می گویند. اینکه در زمستان‌های برفی و فصل بارندگی امکان عبور و مرور بسیار دشوار است. اگر کسی به یک باره بدحال شود، نه امکانی مخابراتی هست که با پزشک تماس بگیریم و نه امکانی هست که سریع آن را به بیمارستان منتقل کنیم‌.

حاجی عبدالعزیز پیشنهاد انتقال روستا به یک گردنه قبل تر و ساختن دوباره آن را قاطعانه رد می کند و می‌گوید اگر می‌خواهید برای ما کاری انجام دهید در همین جای آباء و اجدادی‌مان انجام دهید.

جلسه که تمام می شود مسئولین قصد خداحافظی دارند ولی حاجی عبدالعزیز سفت و سخت مانع می شود‌. در واقع امر به ماندن می‌کند. او تاکید می‌کند شما مهمان عزیز ما هستید و شایسته نیست مهمان غذا نخورده برود.

مردمان این روستا با وجود محرومیت و شرایط دشوار زندگی، ابهت و عزتی به بلندی شاهو دارند.

این روستا دکل مخابراتی می‌خواهد

تا نهار آماده می‌شود مدیران برای گرفتن تماس های ضروری به ارتفاعات بالادست روستا می‌روند. آنجا یک آنتن دهی ضعیف و گاه موقتی دارد. بعد از اینکه تماس های کاری که به اتمام می‌رسد. یکی از مدیران رو به حاجی عبدالعزیز می گوید؛ آن بالا، آنتن دارد‌‌‌. او و هم خیلی سریع جواب می دهد‌؛ اگر آنتن دارد کمی از آن آنتن را بیاور و در روستای ما بگذار‌!

و همین جمله کفایت مذاکرات را اعلام می کند‌.

قول مساعد مسئولان برای حل مشکلات

در حاشیه این بازدید طهماسب نجفی معاون عمرانی درباره مشکلات روستاهای منطقه عنوان کرد: روستاهای نوار مرزی شهرستان ثلاث باباجانی در یک منطقه‌ کوهستانی و بسیار صعب العبور واقع شده‌اند. ولی با وجود دشواری مسیر و هزینه بر بودن اجرای پروژه‌ها، تاکنون زیرساخت‌های برق، راه دسترسی و آب و ... برای این روستاها فراهم شده است.

وی ادامه داد: یکی از مطالبات مهم روستاهای منطقه موضوع برقراری پوشش آنتن تلفن همراه و بهبود راه دسترسی است که تلاش می‌کنیم با کمک نماینده محترم و مدیران دستگاه‌های مربوطه این مشکلات را با یک برنامه‌ریزی مناسب مرتفع کنیم.

در ادامه نماینده اورامانات پیرامون این سفر کاری عنوان کرد: امروز از روستاهای مرزی مله کبود و روستاهای دیگری از جمله سوار بیلگی، کوگاه و ... در بخش زمکان شهرستان ثلاث باباجانی بازدید به عمل آمد و از نزدیک مسائل و مشکلات منطقه در حوزه راه روستایی، برق، آب و پوشش شبکه تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفت و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط تصمیمات خوبی برای رفع مشکلات گرفته شد.

یوسفی افزود: قرار است در گام اول زیرسازی و آماده سازی ۴.۳ کیلومتر از این مسیر انجام شود و بقیه مسیر تا روستای مله کبود هم انجام بگیرد. همچنین یک نیازسنجی کامل در حوزه تلفن همراه در سطح منطقه به عمل آمده است و قرار شد آنتن دهی موبایل در منطقه تقویت شود تا مشکل این روستاها حل شود.

نماینده اورامانات ادامه داد: نصب یک دکل آنتن برای کار خاصی نیست که نتوان برای یک روستا آن را انجام داد. یک زندگی و یک آرامش را بازمی گرداند.

گزارش: بهزاد خالوندی