رییس جهاد کشاورزی آذربایجان غربی: کمبودی در زمینه تامین گوشت مرغ وجود ندارد

به گزارش کردپرس، محمدرضا اصغری از ثبت ۲۸ میلیون و ۲۷۴ هزار قطعه جوجه‌ریزی در واحدهای تولیدی این استان از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه خبر داد و افزود: با این میزان جوجه‌ریزی انجام شده در نیمه نخست سال، نه تنها نیاز داخلی استان به‌طور کامل تامین شد، بلکه بخش قابل توجهی از مازاد تولید به سایر استان‌های کشور نیز ارسال شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی در ادامه از فعالیت‌های حمایتی شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و گفت: این شرکت در حال حاضر اقدام به جمع‌آوری مرغ منجمد از تولیدکنندگان، تشکل‌ها و زنجیره‌های تولید گوشت مرغ کرده است.

اصغری با اطمینان‌بخشی نسبت به آینده بازار گوشت مرغ تصریح کرد: ذخیره‌سازی‌های استراتژیک در انبارهای شرکت پشتیبانی امور دام و همچنین سردخانه‌های تحت مالکیت زنجیره‌های تولید استان به میزان کافی انجام شده است؛ لذا پیش‌بینی می‌شود با تداوم این روند، در ماه‌های آتی نیز مشکلی از نظر تامین گوشت مرغ در استان وجود نداشته باشد.

او در پایان گفت: ارتقای زنجیره‌های تولید و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانش‌بنیان در واحدهای مرغداری، از اولویت‌های اصلی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی برای پایداری در تولید و تنظیم بازار است.