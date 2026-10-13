کردپرس
حجم ذخیره سد مهاباد به ٨٠ میلیون متر مکعب رسید
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ ۲۰:۵۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
اندازه متن:
تلگرام واتساپ

حجم ذخیره سد مهاباد به ٨٠ میلیون متر مکعب رسید

سرویس آذربایجان غربی- مدیر امور منابع آب مهاباد گفت:حجم ذخیره آب سد مهاباد هم‌اکنون به ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ میلیون مترمکعب بیشتر است.

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: تراز آب سد این شهرستان با ثبت ارتفاع یک هزار و ۳۴۵ متر و ۳۱ سانتی‌متر از سطح دریاهای آزاد، ٥ متر بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: با وجود بیشتر بودن حجم ذخیره آب سد نسبت به پارسال، در حال حاضر ورودی آب به مخزن صفر است و خروجی آن با دبی ۱.۰۵ مترمکعب بر ثانیه برای تامین مصارف شرب و صنعت ادامه دارد.

مدیر امور منابع آب مهاباد با اشاره به برنامه تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سال زراعی جاری گفت:  برای سال زراعی جاری که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، ٥ میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز کشت پاییزی کشاورزان به تصویب رسیده است که با توجه به شرایط منطقه و میزان نیاز مزارع رهاسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دهه نخست آبان‌ماه برای رهاسازی این میزان آب پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: اجرای این برنامه به وضعیت بارندگی و نیاز آبی کشاورزان بستگی دارد و در صورت وقوع بارش‌های موثر و تامین آب مورد نیاز مزارع از طریق نزولات جوی، امکان لغو رهاسازی وجود دارد.

مطالعه بیشتر
خبر قبلی و بعدی
زندگی در نقطه کور
خبر قبلی
زندگی در نقطه کور
فوکویاما: روبیو به دنبال توجیه سیاست‌های متناقض ترامپ است
خبر بعدی
فوکویاما: روبیو به دنبال توجیه سیاست‌های متناقض ترامپ است
خبرهای مرتبط

دیدگاه کاربران

۰ نظر
امتیاز:
(۰)
دیدگاه‌های ارسال‌شده پس از تأیید ناظران منتشر خواهند شد.