حجم ذخیره سد مهاباد به ٨٠ میلیون متر مکعب رسید

به گزارش کردپرس، خالد رحمانی در گفت و گویی خبری اظهار کرد: تراز آب سد این شهرستان با ثبت ارتفاع یک هزار و ۳۴۵ متر و ۳۱ سانتی‌متر از سطح دریاهای آزاد، ٥ متر بالاتر از مدت مشابه سال گذشته است.

وی افزود: با وجود بیشتر بودن حجم ذخیره آب سد نسبت به پارسال، در حال حاضر ورودی آب به مخزن صفر است و خروجی آن با دبی ۱.۰۵ مترمکعب بر ثانیه برای تامین مصارف شرب و صنعت ادامه دارد.

مدیر امور منابع آب مهاباد با اشاره به برنامه تامین آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سال زراعی جاری گفت: برای سال زراعی جاری که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، ٥ میلیون مترمکعب آب برای تامین نیاز کشت پاییزی کشاورزان به تصویب رسیده است که با توجه به شرایط منطقه و میزان نیاز مزارع رهاسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دهه نخست آبان‌ماه برای رهاسازی این میزان آب پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: اجرای این برنامه به وضعیت بارندگی و نیاز آبی کشاورزان بستگی دارد و در صورت وقوع بارش‌های موثر و تامین آب مورد نیاز مزارع از طریق نزولات جوی، امکان لغو رهاسازی وجود دارد.