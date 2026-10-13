دیدار مظلوم عبدی و مسعود بارزانی در پیرمام؛ بررسی آینده کُردها در سوریه

سرویس سوریه - «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه در دیدار با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق در پیرمام، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی سوریه و منطقه، آینده کُردها در سوریه و روند گفت‌وگوها برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات را بررسی کرد.

به گزارش کردپرس، «مظلوم عبدی» مشاور ریاست‌جمهوری سوریه روز دوشنبه ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، در جریان سفر به اقلیم کردستان عراق برای شرکت در نشست مؤسسه پژوهش‌های خاورمیانه (MERI) در اربیل، با «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان عراق (پارتی)، در پیرمام دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس بیانیه دفتر مسعود بارزانی، در این دیدار آخرین تحولات سیاسی سوریه و منطقه و همچنین وضعیت امنیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طرفین در این نشست درباره آینده کُردها در سوریه، روند گفت‌وگوهای سیاسی و راهکارهای حل‌وفصل اختلافات از مسیرهای مسالمت‌آمیز تبادل نظر کردند. همچنین تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری ثبات در سوریه و تحولات مرتبط با روند سیاسی این کشور مورد ارزیابی قرار گرفت.

بر اساس بیانیه دفتر بارزانی، موضوع آینده کُردها در سوریه و روند گفت‌وگوها برای دستیابی به راه‌حل‌های سیاسی از محورهای اصلی این دیدار بود. در این چارچوب، تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، حل اختلافات از طریق گفت‌وگو و تأمین ثبات در سوریه مورد تأکید قرار گرفت.