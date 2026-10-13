استاندار:

سرویس کرمانشاه _ استاندار کرمانشاه تکمیل راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور عنوان کرد و گفت: در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران، در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و نخست‌وزیر عراق، بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید شد.

به گزارش کردپرس، منوچهر حبیبی در گفت‌وگو با برنامه «استاندار» شبکه خبر، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام و با اشاره به سالروز سفر تاریخی رهبر معظم انقلاب اسلامی به استان کرمانشاه در سال ۱۳۹۰، اظهار کرد: این سفر که حدود ۱۰ روز به طول انجامید، نقطه عطفی در تاریخ استان بود و بیش از یک‌هزار و ۲۰۰ طرح عمرانی، اقتصادی و محرومیت‌زدایی در جریان آن به تصویب رسید.

استاندار کرمانشاه افزود: طرح سامانه گرمسیری در مناطق غربی استان، راه‌آهن کرمانشاه و ادامه آن تا خسروی و بغداد، احداث کارخانه ایران‌خودرو، ساخت چندین سد بزرگ و کوچک و بیمارستان‌های تخصصی از جمله مهمترین مصوبات این سفر بود که آثار آن در حوزه‌های مختلف اقتصادی، عمرانی، اجتماعی و اشتغال استان قابل مشاهده است.

وی با اشاره به وجود دو اثر ثبت جهانی بیستون و منظر فرهنگی تاریخی اورامانات در استان، گفت: کرمانشاه با حدود دو میلیون نفر جمعیت، ۱۴ شهرستان، ۳۵ شهر و بیش از دو هزار و ۵۰۰ روستا، ایران کوچکی با رنگین‌کمانی از اقوام و مذاهب است که در آن پیروان مذاهب تشیع و تسنن و جامعه اهل حق در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند.

حبیبی افزود: مرز خسروی به‌عنوان قدیمی‌ترین و نزدیکترین مسیر به کربلای معلی و عتبات عالیات، جایگاه ویژه‌ای در میزبانی از زائران اربعین دارد و بیش از ۶۰ درصد زائرانی که از مسیر استان کرمانشاه عبور می‌کنند، از این استان تردد دارند.

استاندار کرمانشاه با اشاره به موقعیت جغرافیایی ممتاز استان اظهار کرد: استقرار استان در کانون مواصلاتی غرب کشور، دسترسی حداکثر دو ساعته به استان‌های همجوار و نزدیکی به چند استان عراق، ظرفیت ویژه‌ای برای توسعه تجارت، صنعت و ترانزیت ایجاد کرده است.

حبیبی با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی استان گفت: سه مجتمع پتروشیمی در کرمانشاه فعال است و سه طرح دیگر نیز در حال اجراست و پتروشیمی اسلام‌آبادغرب ۶۵ درصد، پتروشیمی سنقر ۶۰ درصد و فاز دوم پتروشیمی کرمانشاه ۸۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با تکمیل این طرح‌ها، کرمانشاه به قطب پتروشیمی کشور تبدیل خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به سفر رئیس‌جمهور و هیئت دولت به استان در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۴ گفت: در این سفر، ۳۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات و منابع مالی بانکی برای حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی استان به تصویب رسید.

وی افزود: در نتیجه اقدامات انجام‌شده، ۱۴۰ واحد تولیدی راکد در بخش‌های صنعت و کشاورزی به چرخه تولید بازگشت و برای یک‌هزار و ۲۲۴ نفر اشتغال ایجاد شد و همچنین در قالب «چهارشنبه‌های اقتصادی»، ۱۲۲ نشست با مدیران واحدهای تولیدی برگزار و مسائل و مشکلات این واحدها پیگیری شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به ظرفیت مرزهای استان گفت: کرمانشاه را به‌عنوان «دروازه زیارت و تجارت» تعریف کرده‌ایم و در امتداد ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با عراق، شش مرز رسمی و بازارچه فعال وجود دارد.

وی افزود: این مرزها علاوه بر مناطق عربی عراق، استان‌های سلیمانیه و حلبچه در اقلیم کردستان عراق را نیز پوشش می‌دهند و حدود ۴۰ درصد صادرات جمهوری اسلامی ایران به عراق از طریق مرزها و بازارچه‌های استان کرمانشاه انجام می‌شود.

حبیبی مرز پرویزخان را دومین مرز ترانزیتی کشور دانست و گفت: روزانه حدود دو هزار کامیون از مرزهای استان عبور می‌کند و همچنین مرز خسروی در ایام اربعین یکی از پرترددترین مرزهای کشور است و در اربعین گذشته بیش از یک میلیون تردد در این مرز ثبت شد.

وی درباره اقدامات انجام‌شده برای حمایت از مرزنشینان افزود: قانون ساماندهی تجارت مرزی در چهار شهرستان استان عملیاتی شده و طی یک سال گذشته بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از منافع این قانون میان مرزنشینان توزیع شده است.

استاندار کرمانشاه گفت: تاکنون ۷۴ هزار خانوار از مزایای قانون تجارت مرزی بهره‌مند شده‌اند و تلاش می‌کنیم دامنه اجرای این قانون به شهرستان‌های قصرشیرین و گیلانغرب نیز گسترش یابد.

حبیبی تکمیل راه‌آهن کرمانشاه ـ خسروی ـ بغداد را یکی از پروژه‌های مهم و راهبردی کشور عنوان کرد و گفت: در سفر اخیر نخست‌وزیر عراق به ایران، در قالب تفاهم‌نامه‌ای میان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و نخست‌وزیر عراق، بر تسریع در اجرای این پروژه تأکید شد.

وی درباره قطار شهری کرمانشاه گفت: این پروژه نقش مهمی در شبکه حمل‌ونقل شهری استان خواهد داشت و فاز نخست آن به طول هفت‌ونیم کیلومتر، حدود ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

استاندار کرمانشاه افزود: در سفر رئیس‌جمهور به استان، اعتبار مناسبی برای قطار شهری اختصاص یافت و روند اجرای پروژه شتاب گرفته است و هدف‌گذاری ما این است که فاز نخست قطار شهری طی یک سال آینده به بهره‌برداری برسد.

حبیبی بیان کرد: کرمانشاه ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه‌های مرزی، کشاورزی، صنعت، گردشگری، حمل‌ونقل، انرژی و اقتصاد دانش‌بنیان دارد و با استفاده از این ظرفیت‌ها، می‌توان آینده‌ای روشن برای اشتغال جوانان، رونق تولید و توسعه پایدار استان رقم زد.

وی افزود: منطقه آزاد قصرشیرین در جوار مرز پرویزخان فعالیت خود را دنبال می‌کند و جذب سرمایه‌گذار و واردات خودروهای خارجی از جمله موضوعات در حال پیگیری در این منطقه است و ساماندهی بازارچه‌ها و مرزها و هوشمندسازی تشریفات گمرکی نیز با هدف تسریع در فرآیند صادرات و افزایش حجم مبادلات در دستور کار قرار دارد.

حبیبی با اشاره به ظرفیت استان در حوزه ترانزیت گفت: کرمانشاه در سه بخش ریلی، جاده‌ای و هوایی ظرفیت‌های مناسبی دارد و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ پرواز هفتگی در استان انجام می‌شود و راه‌آهن کرمانشاه نیز به تهران و مشهد فعال است و در ایام اربعین، مسیرهای ریلی از چند استان دیگر به مقصد کرمانشاه پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: استان در مسیر کریدور شمال‌غرب به جنوب کشور قرار دارد و می‌تواند پیوند تجاری و حمل‌ونقلی مناسبی میان بندر امام خمینی(ره)، بنادر جنوبی، استان‌های غربی و مرزهای کشور با عراق ایجاد کند.

استاندار کرمانشاه از پیگیری راه‌اندازی دهکده لجستیک غرب کشور در استان خبر داد و گفت: مکان‌یابی این دهکده با همکاری راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران انجام شده و این طرح در مساحت ۲۴۰ هکتار اجرا خواهد شد.

وی بیان کرد: مشاور طرح، مطالعات خود را آغاز کرده و پیش‌بینی می‌شود مطالعات جامع طرح طی یک ماه آینده تکمیل شود و همچنین با تعدادی از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ورود به این پروژه مذاکره شده است و اجرای دهکده لجستیک از طریق بخش خصوصی دنبال خواهد شد.

استاندار کرمانشاه با اشاره به اقدامات استان برای کمک به رفع ناترازی انرژی گفت: در حوزه انرژی، چهار مسیر اصلی شامل توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده از نیروگاه‌های خودتأمین واحدهای صنعتی، بهره‌گیری از ظرفیت بخار نیروگاه‌ها و استفاده از سوخت حاصل از پسماند دنبال می‌شود.

استاندار کرمانشاه درباره چشم‌انداز توسعه استان گفت: ساماندهی بازارچه‌های مرزی و افزایش سهم کرمانشاه از صادرات به عراق، از اولویت‌های اصلی استان است.

وی افزود: حدود ۴۰ درصد صادرات کشور به عراق از طریق استان کرمانشاه انجام می‌شود و هدف‌گذاری کرده‌ایم این سهم به ۵۰ تا ۶۰ درصد افزایش یابد و برای تحقق این هدف، ساماندهی بازارچه‌ها، استقرار تجهیزات پیشرفته و تسریع در فرآیندهای گمرکی دنبال می‌شود.

حبیبی افزایش تولیدات کشاورزی را اولویت دوم استان دانست و گفت: با توجه به بارندگی مناسب، اراضی حاصلخیز و تجربه کشاورزان استان، ظرفیت افزایش تولید محصولات کشاورزی وجود دارد و این موضوع با جدیت دنبال خواهد شد.