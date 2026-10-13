سرویس سوریه - مدیریت امنیت داخلی منطقه کوبانی، دجله بوزان علی را به‌عنوان رئیس بخش مبارزه با قاچاق انسان و فیروز خلیل را به‌عنوان رئیس بخش پلیس این شهر منصوب کرد.

به گزارش کردپرس، مدیریت امنیت داخلی منطقه کوبانی روز ۱۲ اکتبر ۲۰۲۶، «دجله بوزان علی » را به‌عنوان رئیس بخش مبارزه با قاچاق انسان و «فیروز خلیل» را به‌عنوان رئیس بخش پلیس شهر کوبانی منصوب کرد.

بر اساس این گزارش، انتصاب‌ این دو فرد کُرد در چارچوب ساختار مدیریت امنیت داخلی منطقه کوبانی انجام شده است. با این حال، جزئیات بیشتری درباره سوابق این دو مسئول جدید، وظایف مشخص آن‌ها یا اهداف این انتصاب‌ها منتشر نشده است.