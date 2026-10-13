بارندگی ها در آذربایجان غربی ٢٧ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری اظهار کرد: بارش‌های مناسب، در صورت مدیریت اصولی و فراهم‌بودن زیرساخت‌های لازم، می‌توانند نقش مؤثری در تقویت منابع آب سطحی و زیرزمینی و بهبود شرایط تأمین آب دریاچه ارومیه داشته باشند؛ ازاین‌رو، آمادگی برای مواجهه با بارش‌های شدید و هدایت ایمن روان‌آب‌ها از اولویت‌های مدیریت منابع آب استان است.

او با اشاره به ثبت ۴۵۱ میلی‌متر بارش در آذربایجان‌غربی طی سال آبی گذشته افزود: این میزان بارش، ۲۷ درصد بیشتر از میانگین بلندمدت بوده است. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، احتمال وقوع بارش‌های قابل‌توجه در سال آبی جاری وجود دارد و طی روزهای گذشته نیز به‌طور میانگین ۱۸ میلی‌متر بارش در استان ثبت شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی با اشاره به پیش‌بینی بارش‌های قابل‌توجه در سال آبی جاری، بر ضرورت مدیریت روان‌آب‌ها، پیشگیری از خسارات سیلاب و بهره‌گیری از ظرفیت بارش‌ها برای تغذیه آبخوان‌ها و تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه تأکید کرد.

رستگاری با اشاره به اقدامات اجرایی این شرکت برای افزایش آمادگی در برابر بارش‌های شدید و کاهش خطرات ناشی از سیلاب گفت: در قالب پویش «رودِ روان» و در راستای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، اقدامات متعددی با هدف بهبود ظرفیت عبور جریان آب در رودخانه‌ها و مسیل‌ها، کاهش نقاط حادثه‌خیز و تسهیل هدایت روان‌آب‌ها در حال اجراست.

او افزود: لایروبی و ساماندهی رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آزادسازی حریم و بستر رودخانه‌ها، بهسازی پل‌ها و سازه‌های تقاطعی و اصلاح نقاط بحرانی، از جمله اقداماتی است که با همکاری دستگاه‌های مسئول دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی تصریح کرد: هدف از این اقدامات، کاهش احتمال بروز خسارات ناشی از سیلاب، افزایش ایمنی مناطق در معرض خطر و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای عبور جریان‌های سطحی و هدایت بخشی از منابع آب به سمت دریاچه ارومیه است.

رستگاری با اشاره به وجود ۱۷ سد در استان اظهار کرد: مدیریت منابع و مصارف سدها بر اساس شرایط هر سد، میزان ورودی و ذخایر آبی، نیازهای بخش‌های مختلف و ملاحظات ایمنی و زیست‌محیطی انجام می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار آب شرب افزود: در برنامه‌ریزی منابع آب، تأمین نیاز شرب شهروندان از اولویت‌های اصلی است و پس از آن، نیازهای بخش‌های کشاورزی و صنعت و همچنین الزامات زیست‌محیطی، متناسب با شرایط منابع آبی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

رستگاری ادامه داد: تأمین و رهاسازی حق‌آبه زیست‌محیطی دریاچه ارومیه و مدیریت مصارف آب در بخش‌های مختلف، از موضوعات مهم برنامه‌ریزی منابع آب استان است و این اقدامات باید با در نظر گرفتن شرایط هیدرولوژیکی و میزان آب قابل‌دسترس انجام شود.

او در ادامه با تأکید بر ضرورت حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی گفت: مدیریت مصرف، افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی، توسعه کشت محصولات کم‌آب‌بر و توجه به تغذیه آبخوان‌ها، از الزامات مدیریت پایدار منابع آب در استان است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی همچنین بر ضرورت صیانت از حریم و بستر رودخانه‌ها و جلوگیری از تخلیه زباله و نخاله در مسیر آبراهه‌ها تأکید کرد و افزود: همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی در حفاظت از رودخانه‌ها و منابع آبی، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی، استفاده بهینه از بارش‌ها و پشتیبانی از برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه دارد.