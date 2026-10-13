حل و فصل اختلافات دو طایفه در چالدران با سازش در پرونده قتل

به گزارش کردپرس، محمد علینژاد از حل و فصل اختلافات دو طایفه در نتیجه حصول سازش پرونده قتل عمد در شهرستان چالدران خبر داد، گفت: محکوم علیه به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بود و حکم در آستانه اجرا قرار داشت.

علینژاد افزود :تدابیر و تلاش‌های رئیس دادگستری و دادستان چالدران، هسته‌های جهادی بخشایش و جمعی از ریش سفیدان محلی برای ایجاد صلح و سازش منجر به اعلام گذشت و رضایت بی قید و شرط اولیای دم گردید و موجب رهایی قاتل از مجازات شد.

وی افزود:این قتل عمد منجر به اختلافات عدیده بین دو طایفه و تشکیل پرونده‌های متعدد کیفری و حقوقی شده بود که با سازش و گذشت اولیای دم اختلافات حل و فصل و پرونده‌ها منتهی به سازش شدند.

رئیس کل دادگستری استان در پایان با تشکر از اولیای دم که به سنت حسنه صلح و سازش عمل کرده‌اند از مراجعین به دستگاه قضایی و طرفین پرونده‌ها خواست تا برای حل وفصل عمقی اختلافات و پرونده‌ها با صلح و سازش پرونده‌های خود را ختم به خیر کنند.