به گزارش کردپرس، نوری مالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون، اعلام کرد دولت عراق در حال تدوین اقدامات و سازوکارهایی برای کاهش آثار افزایش نرخ دلار بر شهروندان، حفظ درآمدها و قدرت خرید آنان و ثبات بازار است.

مالکی در پیامی در شبکه «ایکس» گفت کارشناسان اقتصادی عراق درباره تصمیم افزایش نرخ ارز به دو گروه موافق و مخالف تقسیم شده‌اند و نگرانی اصلی آنان، تأثیر این تصمیم بر قدرت خرید شهروندان و سطح معیشت است.

وی افزود کاهش ارزش پول ملی یکی از سیاست‌هایی است که در برخی کشورهای مواجه با بحران اقتصادی اجرا می‌شود، اما موفقیت آن به توانایی دولت در مدیریت پیامدهای منفی، حفظ درآمد شهروندان و کاهش آثار آن بر بازارها بستگی دارد.

رئیس ائتلاف دولت قانون تأکید کرد: «می‌دانیم دولت در حال اتخاذ اقدامات و سازوکارهای روشنی برای تضمین حفظ درآمد و قدرت خرید شهروندان، ثبات بازارها و تداوم فعالیت‌های اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که بار این اقدامات بر دوش شهروندان قرار نگیرد.»

مالکی همچنین خواستار تسریع در اعلام راهکارها و اقدامات مربوط به حمایت از درآمد و سطح معیشت شهروندان شد و تأکید کرد این اقدامات نباید بهانه‌ای برای ایجاد نگرانی یا برهم زدن فضای عمومی شود.