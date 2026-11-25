سرویس ایران- دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، با هشدار نسبت به برخی تخفیف‌های غیرواقعی و تبلیغات فریبنده در حراج‌های موسوم به بلک‌فرایدی، بر ضرورت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و برخورد قاطع و قانونی با مرتکبان جرایم اقتصادی، سایبری و کلاهبرداران فضای مجازی تأکید کرد.

به گزارش کردپرس، محمدتقی گلی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان، در گفت و گو با میزان با اشاره به افزایش تبلیغات فروش و تخفیف‌های ویژه در روز‌های منتهی به اصطلاحاً «بلک‌فرایدی»، نسبت به برخی شگرد‌های فریبنده و سودجویانه در عرضه کالا و خدمات هشدار داد و اظهار کرد: یکی از شیوه‌های احتمالی برخی فروشندگان متخلف، افزایش غیرمتعارف قیمت کالا در روز‌های پیش از حراج و سپس درج قیمت قبلیِ افزایش‌یافته در کنار قیمت جدید با عنوان تخفیف است؛ اقدامی که با هدف القای تخفیف‌های قابل‌توجه و ترغیب شهروندان به خرید صورت می‌گیرد.

وی افزود: شهروندان نباید صرفاً تحت تأثیر درصد‌های بالای تخفیف، قیمت‌های خط‌خورده یا تبلیغات پرزرق‌وبرق قرار بگیرند، بلکه لازم است پیش از خرید، قیمت واقعی کالا را از منابع معتبر و فروشندگان مختلف استعلام کنند و از صحت ادعا‌های مطرح‌شده در آگهی‌های تبلیغاتی اطمینان یابند.

ضرورت هوشیاری شهروندان در برابر کلاهبرداری‌های اینترنتی

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان با اشاره به احتمال سوءاستفاده مجرمان سایبری از فضای تبلیغاتی موسوم به «بلک‌فرایدی» تصریح کرد: هم‌زمان با افزایش تبلیغات فروش و تخفیف‌های ویژه در این ایام، برخی افراد سودجو با طراحی صفحات و درگاه‌های پرداخت جعلی، ارسال پیامک‌های فریبنده، انتشار لینک‌های آلوده و تبلیغات غیرواقعی، درصدد سرقت اطلاعات بانکی و شخصی شهروندان یا برداشت غیرمجاز از حساب‌های آنان هستند.

گلی با تأکید بر ضرورت رعایت ملاحظات امنیتی در خرید‌های اینترنتی، از شهروندان خواست اصالت و اعتبار فروشگاه اینترنتی و هویت فروشنده را پیش از انجام معامله بررسی کنند، از ورود اطلاعات بانکی و رمز‌های شخصی در صفحات ناشناس و مشکوک خودداری کنند و به هیچ عنوان روی لینک‌های ناشناس ارسالی از طریق پیامک یا شبکه‌های اجتماعی کلیک نکنند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از درگاه‌های پرداخت معتبر، توجه به نشانی اینترنتی فروشگاه، پرهیز از پرداخت وجه به حساب‌های نامرتبط و نگهداری مستندات خرید، از جمله اقداماتی است که می‌تواند احتمال گرفتار شدن در دام کلاهبرداران را کاهش دهد. همچنین شهروندان باید در صورت مواجهه با تبلیغات مشکوک، فروشندگان متقلب یا موارد احتمالی کلاهبرداری، موضوع را از طریق مراجع انتظامی و قضایی ذی‌صلاح گزارش کنند.

صیانت از سرمایه مردم نباید قربانی تبلیغات فریبنده و سودجویی شود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و اقتصادی فعالیت‌های تجاری اظهار کرد: نباید مناسبت‌های تبلیغاتی و الگو‌های مصرف‌گرایانه وارداتی نادرست، به بستری برای سوءاستفاده افراد منفعت‌طلب از سرمایه و اعتماد مردم تبدیل شود. هرگونه فعالیت اقتصادی و تبلیغاتی باید در چارچوب قانون، با رعایت حقوق مصرف‌کنندگان، صداقت در معرفی کالا و شفافیت در اعلام قیمت صورت گیرد.

گلی همچنین با قدردانی از کسبه متعهد، منصف و قانون‌مداری که در شرایط دشوار اقتصادی و در وضعیت جنگ ترکیبی دشمن ذلیل، با عرضه کالا‌های باکیفیت و قیمت‌های منصفانه در کنار مردم ایستاده‌اند، اظهار داشت: بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی و اصناف با رعایت انصاف، مسئولیت‌پذیری و تعهد اجتماعی، نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و صیانت از قدرت خرید و سرمایه مردم ایفا می‌کنند و نباید اجازه داد رفتار‌های سودجویانه و تخلفات معدودی از افراد، به اعتماد عمومی نسبت به جامعه اصناف آسیب وارد کند.

برخورد قاطع و بازدارنده دستگاه قضایی با اقدامات مجرمانه سودجویان

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه قضایی در صیانت از حقوق عامه و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان بیان کرد: دستگاه قضایی در سراسر کشور، در چارچوب قوانین و مقررات، با مواردی از قبیل فریب مصرف‌کنندگان، تبلیغات خلاف واقع، تقلب در اعلام قیمت، کلاهبرداری اینترنتی و برداشت غیرمجاز از حساب‌های بانکی برخورد قانونی خواهد کرد و مرتکبان این اقدامات، متناسب با نوع و میزان تخلف و جرم ارتکابی، تحت تعقیب و پیگرد قضایی قرار خواهند گرفت.

دادستان مرکز استان سمنان تصریح کرد: صیانت از امنیت اقتصادی و روانی جامعه، مستلزم همکاری و هوشیاری مردم، مسئولیت‌پذیری اصناف و نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول است.

گلی در پایان تأکید کرد: شهروندان باید بدانند هیچ تخفیف ظاهراً وسوسه‌انگیزی ارزش به خطر انداختن اطلاعات بانکی، دارایی و امنیت اقتصادی آنان را ندارد و دستگاه قضایی نیز در برابر تضییع حقوق مردم و اقدامات مجرمانه سودجویان، برابر قانون برخوردی قاطع و بازدارنده خواهد داشت.