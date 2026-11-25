سرویس سوریه - آنکارا با افزایش رایزنی‌های دیپلماتیک با دمشق و واشنگتن، خواستار تسریع اجرای توافق ادغام SDF در ساختارهای نظامی و امنیتی دولت موقت سوریه شده است؛ روندی که همچنان با اختلاف‌نظرهایی درباره فرماندهی نیروها، آینده یگان‌های مدافع زنان و حقوق سیاسی و فرهنگی کردها روبه‌رو است.

به گزارش کردپرس، ترکیه در روزهای اخیر تلاش‌های دیپلماتیک خود درباره تحولات شمال و شرق سوریه را افزایش داده و از کندی روند اجرای توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی دمشق ابراز نگرانی کرده است.

در همین چارچوب، هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، روز چهارشنبه ۱۸ نوامبر با توماس باراک، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه و سفیر این کشور در ترکیه، در آنکارا دیدار و درباره تحولات سوریه گفت‌وگو کرد. جزئیات این دیدار به‌طور رسمی اعلام نشده است.

این دیدار پس از سفر اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه، و مرهف ابوقصره، وزیر دفاع این کشور، به آنکارا انجام شد؛ دو مقام سوری در جریان این سفر با هاکان فیدان و یاشار گولر، وزیر دفاع ترکیه، دیدار کردند.

فیدان در اظهاراتی مشترک با همتای سوری خود تأکید کرد که روند ادغام نیروها در شمال و شرق سوریه باید بر اساس اصل «یک کشور، یک ارتش» تکمیل شود.

همچنین احمد ییلدیز، نماینده ترکیه در سازمان ملل متحد، در نشست شورای امنیت اعلام کرد که پیشرفت‌های میدانی در اجرای توافق ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه با انتظارات آنکارا فاصله دارد.

اختلاف بر سر چگونگی ادغام نیروها

توافق ادغام میان دولت موقت سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه با میانجیگری آمریکا در ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶ حاصل شد. بر اساس این توافق، قرار است ساختارهای نظامی و امنیتی SDF به‌تدریج در نهادهای دولتی سوریه ادغام شوند و مؤسسات غیرنظامی مدیریت خودگردان نیز در ساختار دولت دمشق قرار گیرند.

با این حال، اجرای توافق با پرسش‌های حل‌نشده‌ای درباره محل استقرار نیروهای سابق SDF، ساختار فرماندهی و میزان استقلال عملیاتی آنها همراه است.

بر اساس گزارش اکتبر ۲۰۲۶ آژانس پناهندگی اتحادیه اروپا، تاکنون حدود ۶ هزار نفر از نیروهای سابق SDF به چهار تیپ تشکیل‌شده در چارچوب روند ادغام در ارتش سوریه پیوسته‌اند. این تیپ‌ها در مناطق حسکه، قامشلو، دیرک و کوبانی مستقر هستند.

در همین راستا، احمد الشرع، رئیس‌ دولت موقت سوریه، در ماه آگوست، «مظلوم کوبانی» فرمانده سابق SDF را به‌عنوان مشاور خود منصوب کرد. همچنین سیپان حمو، از فرماندهان ارشد کرد، در ماه مارس به‌عنوان معاون وزیر دفاع سوریه در امور شرق این کشور منصوب شده بود.

حقوق کردها و آینده یگان‌های مدافع زنان

در کنار مسائل نظامی، موضوع حقوق سیاسی، فرهنگی و زبانی کردها از دیگر محورهای اختلافی در روند اجرای توافق محسوب می‌شود.

حزب اتحاد دموکراتیک (PYD) در بیانیه هشتم نوامبر خود بار دیگر خواستار تضمین قانون اساسی برای حقوق کردها، افزایش سهم نمایندگان کرد در نهادهای دولتی و استقرار نظامی غیرمتمرکز شد که اختیارات بیشتری به نهادهای محلی در شمال و شرق سوریه بدهد.

این حزب همچنین خواستار گسترش آموزش زبان کردی در مدارس شد؛ در حالی که دولت دمشق تاکنون با سه ساعت آموزش زبان کردی در هفته موافقت کرده است.

از سوی دیگر، آینده یگان‌های مدافع زنان (YPJ) نیز همچنان از موضوعات مورد اختلاف است. سخنگوی این یگان‌ها هفتم نوامبر اعلام کرده بود که توافقی برای پیوستن ۸۰۰ نیروی زن به دو گردان وابسته به وزارت کشور سوریه حاصل شده است، اما وضعیت صدها نیروی دیگر همچنان مشخص نیست.

ترکیه معتقد است روند ادغام باید به انتقال واقعی فرماندهی و کنترل نیروهای سابق SDF به دولت مرکزی منجر شود و صرفاً به تغییر نام و لباس نظامی آنها محدود نماند.

ارتباط پرونده SDF با مذاکرات ترکیه و PKK

پرونده ادغام SDF در ساختار دولت موقت سوریه با روند مذاکرات صلح میان آنکارا و حزب کارگران کردستان (PKK) نیز ارتباط دارد.

ترکیه SDF را مرتبط با PKK می‌داند و پایان فعالیت ساختارهای مستقل نظامی این نیروها را یکی از شروط مهم خود برای پیشبرد روند خلع سلاح و حل‌وفصل مناقشه با PKK عنوان می‌کند.

در مجموع، افزایش رایزنی‌های آنکارا با دمشق و واشنگتن نشان می‌دهد که ترکیه همچنان روند تحولات نظامی و سیاسی شمال و شرق سوریه را با حساسیت دنبال می‌کند؛ با این حال، نحوه ادغام نیروهای کرد، تضمین حقوق سیاسی و فرهنگی آنان و آینده ساختارهای محلی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی اجرای توافق باقی مانده است.

منبع: المانیتور