تداوم ناپایداری های جوی در کردستان؛ سامانه بارشی جدید سه شنبه وارد استان می شود

سرویس کردستان - ناپایداری های جوی در استان کردستان طی روزهای آینده ادامه می یابد و در کنار وزش باد نسبتاً شدید و غبار رقیق، احتمال وقوع رگبار باران و رعدوبرق در برخی مناطق استان وجود دارد.

به گزارش کرد پرس، بررسی وضعیت جوی استان نشان می دهد امروز شنبه، آسمان کردستان عمدتاً ابری خواهد بود و در برخی ساعات، بارش های رگباری و رعدوبرق رخ می دهد. پیش بینی ها حاکی از آن است که نیمه جنوبی استان بیش از سایر مناطق تحت تأثیر بارش ها قرار می گیرد.

از روز یکشنبه تا دوشنبه، از شدت ناپایداری های جوی کاسته می شود، اما احتمال بارش های پراکنده در برخی نقاط استان همچنان وجود خواهد داشت.

بر اساس پیش بینی های هواشناسی، سامانه بارشی دیگری از روز سه شنبه وارد کردستان می شود و فعالیت آن تا روز چهارشنبه با رگبار باران و رعدوبرق همراه خواهد بود؛ ازاین رو، وضعیت جوی استان در میانه هفته بار دیگر ناپایدار می شود.

همچنین در سه روز آینده تغییر محسوسی در دمای هوای استان پیش بینی نمی شود و دما با نوسانات محدود همراه خواهد بود.

با توجه به احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق در برخی مناطق، توجه به هشدارهای هواشناسی و احتیاط هنگام تردد در مسیرهای مستعد لغزندگی، به ویژه در زمان فعالیت سامانه های بارشی، ضروری است.