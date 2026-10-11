کردپرس
دولت موقت سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۰۹:۲۴ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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دولت موقت سوریه گزارش‌ها درباره اعزام نیرو به یمن را تکذیب کرد

سرویس سوریه - دولت موقت سوریه گزارش‌ها درباره بررسی اعزام نیروهای نظامی این کشور به یمن برای مشارکت در جنگ علیه حوثی‌ها را تکذیب کرد .

به گزارش کردپرس، «احمد موفق زیدان» مشاور ریاست‌ دولت موقت سوریه در امور رسانه‌ای، گزارش‌های منتشرشده درباره اعزام نیروهای سوری به یمن را نادرست خواند و اعلام کرد که سیاست دولت این کشور بر گشودن جبهه‌های جدید متمرکز نیست. این اظهارات در واکنش به گزارش‌هایی مطرح شد که از رایزنی میان عربستان سعودی و سوریه درباره احتمال اعزام نیروهای سوری به یمن حکایت داشتند.

به نوشته رسانه‌های سوری، احمد موفق زیدان در این باره گفت: «گزارش‌های مربوط به اعزام نیرو از سوریه به یمن نادرست است و سیاستی که در کشور دنبال می‌شود، با هدف گشودن جبهه‌های جدید نیست.»

وزارت اطلاع‌رسانی دولت موقت سوریه نیز اعلام کرد که اولویت کنونی دولت، بازسازی کشور و بهبود شرایط معیشتی شهروندان سوری است.

این تکذیب پس از آن صورت گرفت که وب‌سایت آمریکایی آکسیوس در ۷ اکتبر گزارش داد عربستان سعودی و سوریه درباره اعزام نیروهای سوری به یمن در حال مذاکره هستند. بر اساس این گزارش، «احمد الشرع» رئیس دولت موقت سوریه، این پیشنهاد را به‌طور جدی بررسی کرده، اما هنوز تصمیم نهایی در این زمینه اتخاذ نشده است.

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