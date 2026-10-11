کردپرس
پیشرفت فیزیکی توسعه پایانه مرزی باشماق به ۶۴ درصد رسید
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ ۰۹:۲۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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پیشرفت فیزیکی توسعه پایانه مرزی باشماق به ۶۴ درصد رسید

سرویس کردستان - مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان از پیشرفت فیزیکی ۶۴.۲۵ درصدی پروژه ساماندهی، توسعه و احداث مسیرهای سایت پایانه مرزی باشماق خبر داد و گفت: قرارداد دوم این طرح با هدف تکمیل زیرساخت ها و اجرای الزامات پدافند غیرعامل منعقد شده است.

به گزارش کرد پرس، شهرام شکری در گفت و گو با رسانه های کردستان، اظهار کرد: قرارداد نخست پروژه ساماندهی، توسعه و احداث مسیرهای سایت پایانه مرزی باشماق در سال ۱۴۰۳ با مبلغ اولیه چهار هزار و ۶۹۰ میلیارد ریال منعقد شد و عملیات اجرایی آن با هدف توسعه زیرساخت های این پایانه مرزی ادامه دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش عملکرد تا پایان شهریور ۱۴۰۵، عملیات اجرای دیوارهای پروژه ۹۳ درصد، خاک ریزی ۹۵ درصد، خاک برداری ۹۸ درصد و روسازی بتنی ۴۸ درصد پیشرفت داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان با اشاره به وضعیت مالی و اجرایی این طرح بیان کرد: پیشرفت فیزیکی پروژه به ۶۴.۲۵ درصد رسیده و پیشرفت ریالی آن با احتساب تعدیل، ۸۶ درصد گزارش شده است.

شکری از انعقاد قرارداد دوم برای تکمیل طرح توسعه پایانه مرزی باشماق خبر داد و گفت: قرارداد تکمیل ساماندهی، توسعه و اجرای زیرساخت های پدافند غیرعامل این پایانه با مبلغ اولیه هشت هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال به تازگی منعقد شده است.

وی بیان کرد: با توجه به آغاز مراحل اجرایی قرارداد دوم، تاکنون پیشرفت قابل گزارشی برای این بخش اعلام نشده است.

مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کردستان همچنین از تصویب طرح بازنگری پایانه مرزی باشماق در شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور خبر داد و اظهار کرد: این طرح بر اساس نامه شماره ۹۳۰/۹۰۱۸۹ مورخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۵ معاون حمل ونقل وزیر راه و شهرسازی و در نشست شماره ۳۵ این شورا به تصویب رسیده است.

شکری با اشاره به پیگیری های انجام شده در سطح استان برای تصویب طرح بازنگری گفت: پیگیری های استاندار کردستان و شورای دستگاه های نظارتی استان، به ویژه اداره کل بازرسی، در پیشبرد روند بررسی و تصویب این طرح مؤثر بوده است.

وی تأکید کرد: تصویب طرح بازنگری، زمینه پیگیری مراحل بعدی توسعه و ساماندهی زیرساخت های پایانه مرزی باشماق را فراهم می کند؛ موضوعی که با توجه به اهمیت این پایانه در حمل ونقل و مبادلات مرزی، می تواند در ارتقای ظرفیت های زیرساختی و تسهیل تردد در این گذرگاه مرزی نقش داشته باشد.

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