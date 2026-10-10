تام باراک شرکت یکی از شرکای تجاری خود را وارد پروژه خط لوله نفت عراق-سوریه کرده است

تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه و عراق، تلاش کرده است شرکتِ یکی از شرکای تجاری خود را در پروژه خط لوله نفت عراق به سوریه مشارکت دهد؛ رفتاری که به نظر می‌رسد ضوابط اخلاقی امور فدرال آمریکا را نقض می‌کند.

به گزارش کردپرس به نقل از دراومیدیا در ماه ژوئیه، عراق و سوریه یادداشت تفاهمی را با کنسرسیومی از شرکت‌ها امضا کردند؛ کنسرسیومی که شامل شرکت «تی آی کَپیتال» (TI Capital) مستقر در کالیفرنیا، به همراه شرکت‌های «شِورون» (Chevron) و شرکت قطری «یو سی سی هولدینگ» (UCC Holding) می‌شود.

این توافق به منظور انجام مطالعات فنی و مالی به‌عنوان مقدمه‌ای برای بازسازی خطوط لوله میان عراق و سوریه و جهت اجتناب از صادرات نفت از طریق تنگه هرمز انجام شده است.

تام باراک روابط تجاری قدیمی با «تی آی کپیتال» و بنیان‌گذار آن «زیاد غندور» دارد. اسناد عمومی نشان می‌دهند که تام باراک در زمان تأسیس این شرکت، حق داشته است یک‌پنجم از سود یک پروژه املاک و مستغلات در نزدیکی سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا را که توسط «تی آی کپیتال» اداره می‌شد، دریافت کند.

دو منبع که به‌طور مستقیم در جریان گفتگوها بودند اعلام کردند که پس از شعله‌ور شدن جنگ ایران، تام باراک در دیدار با مقامات سوریه و عراق فشار آورده است تا نام شرکت «غندور» در پروژه خط لوله نفت عراق و سوریه گنجانده شود.

در ۱۶ ژوئن، یعنی یک ماه پیش از امضای این اتفاق‌نامه، تام باراک و علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، بیانیه مشترکی منتشر کرده و اعلام کردند: «اقداماتی برای امضای یادداشت تفاهم با شرکت (تی آی کپیتال) به منظور بازسازی خط لوله کرکوک-بانیاس به‌عنوان یک مسیر مهم صادرات نفت انجام شده است.» این بیانیه هیچ اشاره‌ای به شرکت‌های شورون و یو سی سی نکرده بود.