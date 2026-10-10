منابع دولتی عراق از سفر علی زیدی، نخست‌وزیر این کشور، به عربستان سعودی و کویت در روز چهارشنبه خبر داده‌اند؛ سفری که مسائل امنیتی و اقتصادی، پیامدهای جنگ ایران و تضمین جلوگیری از حملات از خاک عراق علیه کشورهای منطقه، از محورهای اصلی آن خواهد بود.

به گزارش کردپرس به نقل از دراومیدیا قرار است علی زیدی، نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه این هفته به دو کشور عربستان سعودی و کویت سفر کند. این خبر به نقل از منابع دولتی عراق در چند رسانه این کشور منتشر شده است.

به گفته این منابع، محورهای اصلی گفت‌وگوهای نخست‌وزیر عراق در عربستان سعودی و کویت عبارت‌اند از:

مسائل امنیتی؛

مسائل اقتصادی؛

تحولات منطقه، به‌ویژه جنگ ایران و پیامدهای آن بر وضعیت اقتصادی و امنیتی؛

دیگر موضوعات مشترک میان عراق و این دو کشور.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود علی زیدی در جریان این سفر و در بحث‌های امنیتی تأکید کند که عراق مانع هرگونه حمله از خاک این کشور علیه کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر کشورهای منطقه خواهد شد. همچنین دولت عراق به پیگیری قضایی افرادی که در چنین حملاتی دست دارند، ادامه خواهد داد.

پس از آغاز به کار زیدی در مقام نخست‌وزیر و سفرهای او به آمریکا، ترکیه و ایران، قرار بود وی در ماه ژوئیه سال جاری به عربستان سعودی سفر کند؛ اما در همان روزی که برای این سفر تعیین شده بود، شبه‌نظامیان شیعه با استفاده از پهپاد به عربستان حمله کردند. عربستان نیز با همکاری آمریکا، حملات هوایی علیه نیروهای حشد شعبی انجام داد که در نتیجه آن ۲۰ نفر کشته شدند. در پی این تحولات، سفر نخست‌وزیر عراق لغو شد.

از زمان آغاز جنگ اسرائیل و آمریکا علیه ایران در فوریه سال جاری، روابط عراق با کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد مرحله‌ای حساس شده است. کشورهای این منطقه هر از گاهی شبه‌نظامیان شیعه را متهم می‌کنند که از خاک عراق برای انجام حملات علیه آن‌ها استفاده می‌کنند.