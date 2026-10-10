به گزارش کردپرس، شبنم جلیل‌زاده اظهار کرد: درخت سنجد به دلیل سازگاری بالا، اغلب در حاشیه زمین‌های زراعی به عنوان بادشکن کشت می‌شود و به واسطه فواید متعدد درمانی، جایگاه ویژه‌ای در سبد تولیدات باغی استان دارد.

وی با اشاره به مقاومت بالای این درخت در برابر کم‌آبی و شوری خاک تصریح کرد: میانگین عملکرد تولید سنجد در شرایط عادی بین یک تا ۲.۵ تن در هکتار است که در صورت مدیریت بهینه و استفاده از شیوه‌های نوین باغبانی، این رقم به سه تن در هکتار نیز می‌رسد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی افزود: امسال محصول سنجد از سطح ۱۹ هکتار از باغات بارور استان جمع‌آوری می‌شود و روند برداشت که از اوایل نیمه دوم شهریورماه آغاز شده، تا پایان مهرماه ادامه خواهد داشت.

جلیل‌زاده با بیان اینکه سنجد در چهار نوع «عنابی، پاییزی، سفید و سیاه» در استان تولید می‌شود، اظهار کرد: سنجد به دلیل خواص دارویی بی‌نظیر، به‌ویژه استفاده از آرد آن (با پوست و هسته) در بهبود دردهای روماتیسمی و مفصلی، پوکی استخوان، سلامت لثه و دندان، درمان اسهال کودکان و همچنین پیشگیری از خونریزی معده، مورد توجه ویژه است و امروزه در صنایع آرایشی نیز کاربرد دارد.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی این میوه در آذربایجان‌غربی گفت: سنجد علاوه بر آنکه یکی از سین‌های اصلی سفره هفت‌سین نوروز است، از دیرباز در فصل زمستان به همراه کشمش، گردو و تخمه آفتابگردان، بخش مهمی از تنقلات و آجیل سنتی مردم این منطقه را تشکیل می‌دهد.

گفتنی است؛ آذربایجان‌غربی به واسطه تنوع اقلیمی، بسترهای مناسبی برای پرورش محصولات باغی با نیاز آبی کم دارد که توسعه کاشت درختان مقاوم نظیر سنجد می‌تواند ضمن پایداری تولید، به بهبود معیشت کشاورزان در شرایط کم‌آبی کمک شایانی کند.