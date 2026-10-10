هم‌زمان با مطرح‌شدن نام چهار شخصیت ترکمان برای تصدی استانداری کرکوک، حزب دمکرات کردستان نسبت به سمت جدید محمد سمعان‌آغا به‌عنوان وزیر مشاور در امور خارجی ابراز نگرانی کرده است؛ نگرانی‌ای که به احتمال تداخل وظایف این سمت با اختیارات وزارت امور خارجه عراق بازمی‌گردد.

چهار شخصیت ترکمان برای جانشینی محمد سمعان‌آغا و تصدی سمت استانداری کرکوک نامزد شده‌اند. در همین حال، حزب دمکرات کردستان از سمت جدید سمعان‌آغا ابراز نگرانی کرده و بیم آن دارد که میان وظایف این سمت و مسئولیت‌های وزارت امور خارجه عراق تداخل ایجاد شود؛ وزارتخانه‌ای که فؤاد حسین آن را اداره می‌کند.

خبرگزاری «شفق نیوز» به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که چهار شخصیت ترکمان برای تصدی سمت استانداری کرکوک مطرح شده‌اند که شاخص‌ترین آن‌ها احمد رمزی کوپرلو، عضو شورای استانی کرکوک، است. این نامزدی‌ها در چارچوب توافقی سیاسی صورت گرفته‌اند که بر واگذاری دوره تصدی استانداری به مؤلفه ترکمان تأکید دارد.

به گفته این منبع، سمت وزارتی واگذارشده به سمعان‌آغا، وزیر مشاور در امور خارجی است؛ اما نامزدی او برای این سمت با مخالفت حزب دمکرات کردستان روبه‌رو شده است. دلیل این مخالفت، احتمال تداخل در وظایف و اختیارات میان وزارت مشاور در امور خارجی و وزارت امور خارجه عراق عنوان شده است.

این منبع همچنین اعلام کرد که در حال حاضر، گفت‌وگوهایی میان طرف ترکمان و حزب دمکرات کردستان در جریان است تا اختلاف‌های مرتبط با این سمت وزارتی برطرف شود و دو طرف به تفاهم دست یابند.