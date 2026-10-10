نچیروان بارزانی: سرمایه واقعی کشور، اندیشه و نوآوری نسل جوان است

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه آمریکایی سلیمانیه (AUIS)، با تأکید بر نقش تعیین‌کننده نسل جوان در ساختن آینده، گفت سرمایه واقعی کشور نه نفت، بلکه توان فکری، نوآوری و قدرت تفکر نقادانه جوانان است.

نچیروان بارزانی در سخنرانی خود در مراسم فارغ‌التحصیلی دانشگاه آمریکایی سلیمانیه، جوانان را نیروی اصلی تحول و پیشرفت دانست و بر ضرورت تقویت ابتکار عمل، مسئولیت‌پذیری و مشارکت فعال آنان در حل مسائل جامعه تأکید کرد.

رئیس اقلیم کردستان با اشاره به اهمیت اتکا به ظرفیت‌های انسانی، اظهار کرد که ثروت واقعی یک کشور را نباید صرفاً در منابع طبیعی و درآمدهای نفتی جست‌وجو کرد؛ بلکه اندیشه، نوآوری و توانایی نسل جوان برای تحلیل انتقادی مسائل و ارائه راه‌حل‌های تازه، از مهم‌ترین سرمایه‌های توسعه به شمار می‌روند.

بارزانی همچنین با تأکید بر ضرورت گسترش فرهنگ کارآفرینی، جوانان را به عبور از رویکرد انتظارمحور در قبال دولت و تلاش برای شناسایی مشکلات، ارائه راه‌حل‌های عملی و ایجاد فرصت‌های شغلی فراخواند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، تنوع دیدگاه‌ها و تفاوت‌های اجتماعی را فرصتی برای پیشرفت دانست و تأکید کرد که اختلاف‌نظرها نباید به شکاف و گسست در جامعه منجر شوند. به گفته او، همزیستی مسالمت‌آمیز و پذیرش تنوع، از عوامل مهم توسعه در عراق و اقلیم کردستان است.

رئیس اقلیم کردستان همچنین با اشاره به پیشرفت فناوری و گسترش کاربرد هوش مصنوعی، بر اهمیت بهره‌گیری از این ابزارها تأکید کرد و در عین حال یادآور شد که فناوری، با وجود ظرفیت‌های گسترده‌اش، نمی‌تواند جایگزین اراده، مسئولیت‌پذیری و قدرت تصمیم‌گیری انسان شود.

بارزانی در پایان با اشاره به دشواری‌ها و واقعیت‌های موجود، بر این نکته تأکید کرد که شرایط سخت، سرنوشتی تغییرناپذیر نیستند و می‌توان با امید، تلاش مستمر و پذیرش مسئولیت، مسیر دستیابی به آینده‌ای بهتر را هموار کرد.