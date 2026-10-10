هوای آذربایجان غربی از اواسط هفته بارانی می شود

به گزارش کردپرس، مهدی صابری بیان کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه های پیش یابی، با استقرار الگوهای پایدار بر منطقه طی دو روز آینده جوی نسبتا آرام و بدون بارندگی بر استان حاکم خواهد بود که در برخی ساعات با افزایش ابر و وزش باد همراه خواهد شد.

او افزود: عبور امواجی کم دامنه از تراز میانی جو، از اواسط هفته جاری سبب بارش های رگباری، رعدوبرق و وزش باد نسبتا شدید در برخی نقاط استان خواهد شد که به تناوب تا اواخر هفته ادامه خواهد داشت.



به گفته صابری؛ از لحاظ دمایی طی ۲۴ ساعت گذشته تغییرات دمایی ارومیه بین ۷ و ۲۲ درجه در نوسان بوده و طی این مدت چالدران با ۵ و پلدشت با ۲۷ درجه به ترتیب خنک ترین و گرم ترین مناطق استان گزارش شده اند و براساس الگوهای دمایی تا پایان هفته تغییرات محسوسی در سطح استان رخ نخواهد داد.