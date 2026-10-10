درآمدهای حوزه سلیمانیه در هفته گذشته با کاهش ۴۳ درصدی، از بیش از ۱۴ میلیارد دینار به ۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دینار رسید.

به گزارش کردپرس، درآمدهای هفته گذشته حوزه سلیمانیه از حدود ۱۴ میلیارد دینار به نزدیک ۸ میلیارد دینار کاهش یافته و در مجموع ۴۳ درصد افت کرده است.

بر اساس گزارش «پلتفرم شفافیت برای نظارت و ساماندهی درآمدهای غیرنفتی» استان‌های سلیمانیه و حلبچه و اداره‌های راپرین و گرمیان، درآمدهای هفته گذشته حوزه سلیمانیه در بازه زمانی ۳ تا ۹ اکتبر ۲۰۲۶ به ۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دینار رسیده است.

از این میزان، ۸۴ درصد به‌صورت نقدی و ۱۶ درصد از طریق چک دریافت شده است. این در حالی است که درآمد حوزه سلیمانیه در هفته پیش از آن، در بازه ۲۶ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۶، ۱۴ میلیارد و ۳ میلیون دینار بوده است.

بر این اساس، درآمدهای حوزه سلیمانیه از ۱۴ میلیارد و ۴ میلیون دینار به ۷ میلیارد و ۹۵۰ میلیون دینار کاهش یافته که معادل ۴۳ درصد کاهش است. مجموع درآمدهای حوزه سلیمانیه در ماه‌های گذشته نیز به این شرح اعلام شده است: سپتامبر: ۶۹ میلیارد و ۳۶۹ میلیون دینار اوت: ۵۷ میلیارد و ۴۷۵ میلیون دینار ژوئیه: ۵۵ میلیارد و ۴۰۶ میلیون دینار ژوئن: ۴۳ میلیارد و ۵۱۲ میلیون دینار مه: ۵۱ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دینار آوریل: ۴۳ میلیارد و ۴۰۵ میلیون دینار مارس: ۴۳ میلیارد و ۹۲۷ میلیون دینار فوریه‌: ۶۸ میلیارد و ۳۱۳ میلیون دینار ژانویه: ۵۲ میلیارد و ۳۳۶ میلیون دینار