به گزارش کردپرس، منصور بعجی، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون «آبادانی و توسعه»، اعلام کرد علی زیدی ارتباط نزدیکی با خزانه‌داری آمریکا دارد و قصد دارد در روزهای آینده ۳.۵ میلیارد دلار به بازار تزریق کند تا نرخ ارز در بازار را تثبیت کند. او تأکید کرد که زیدی به نمایندگان پارلمان وعده داده است نرخ دلار را در محدوده ۱۵۵ تا ۱۶۰ هزار دینار تثبیت کند. بعجی در گفت‌وگویی با شبکه «الاولی» گفت پارلمان بودجه را بر مبنای ۱۵۰۰ دینار برای هر دلار تصویب خواهد کرد، اما نخست‌وزیر باید برای حفظ نرخ برابری ارز در بازار تلاش کند. به گفته او، پارلمان و فراکسیون‌های سیاسی به دولت مهلتی سه‌ماهه یا حتی بیشتر خواهند داد تا بازار موازی ارز را تحت کنترل درآورد. این نماینده پارلمان همچنین گفت بودجه بر مبنای صادرات روزانه ۴.۳ میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۸ دلار برای هر بشکه تنظیم شده است. وی افزود اگر میزان فروش نفت به این سطح نرسد، دولت ناچار به استقراض خواهد شد، زیرا «راه‌حل دیگری وجود ندارد» و مجموع بدهی‌های عراق در حال حاضر به ۴۳ هزار میلیارد دینار رسیده است.