سرویس آذربایجان غربی- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی از شناسایی ۳۴۷ نقطه اولویت‌دار و بحرانی در استان خبر داد و گفت: با هدف مدیریت روان‌آب‌ها، کاهش مخاطرات احتمالی سیلاب و تسهیل جریان آب به سمت دریاچه ارومیه، اقدامات پیشگیرانه در چارچوب پویش «رودِ روان» در حال اجراست.

به گزارش کردپرس، مجید رستگاری با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی درباره احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال در پاییز و اوایل زمستان اظهار کرد: در پی این پیش‌بینی‌ها، بررسی نقشه‌های هواشناسی و ارزیابی نقاط آسیب‌پذیر در دستور کار قرار گرفت و اقدامات لازم برای افزایش آمادگی در برابر بارش‌های احتمالی و مدیریت روان‌آب‌ها برنامه‌ریزی شد.

وی افزود: در جریان این بررسی‌ها، ۳۴۷ نقطه اولویت‌دار و بحرانی در استان شناسایی شده است که تاکنون ۱۲۲ نقطه پاکسازی و اصلاح شده و عملیات بهسازی سایر نقاط نیز ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با تأکید بر ضرورت آمادگی برای تغییر الگوی بارش‌ها تصریح کرد: افزایش دما در فصل زمستان و احتمال تبدیل بارش برف به باران می‌تواند موجب افزایش روان‌آب‌ها شود؛ ازاین‌رو، رفع موانع جریان آب و آماده‌سازی مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها برای عبور مناسب روان‌آب‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

رستگاری با اشاره به اجرای پویش «رودِ روان» با تأکید استاندار آذربایجان غربی در راستای برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه، گفت: این پویش با هدف بازگشایی مسیر جریان آب، افزایش ظرفیت عبور روان‌آب‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای هدایت آب به سمت دریاچه ارومیه دنبال می‌شود.

وی آزادسازی بستر و حریم رودخانه‌ها، پاکسازی مسیر جریان آب، جمع‌آوری نخاله‌ها، رفع موانع، اصلاح نقاط حادثه‌خیز و بهسازی سازه‌ها و پل‌های فاقد ظرفیت مناسب عبور آب را از جمله اقدامات پیشگیرانه برشمرد و افزود: بخشی از این اقدامات انجام شده و سایر عملیات نیز در چارچوب برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در حال اجراست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با اشاره به وجود ۱۵ رودخانه در استان اظهار کرد: ۱۰ رودخانه از این تعداد در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارند و برنامه‌ریزی برای تسهیل جریان آب در این رودخانه‌ها با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در حال انجام است.

رستگاری در پایان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در زمینه لایروبی مسیرهای انتقال آب گفت: تاکنون ۲۱ کیلومتر از رودخانه‌ها و ۶۵ کیلومتر از انهار و مسیل‌های استان لایروبی شده است؛ اقداماتی که در کنار کاهش مخاطرات ناشی از تجمع روان‌آب‌ها، به تسهیل جریان آب و تحقق اهداف پویش «رودِ روان» و برنامه‌های احیای دریاچه ارومیه کمک می‌کند.