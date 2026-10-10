فیلم کوتاه «جشن تولد» به بخش مسابقه ۲ جشنواره بین المللی راه یافت

سرویس کردستان - فیلم کوتاه «جشن تولد» به کارگردانی ژاله نیلوفری و تهیه کنندگی مصطفی گلکار، محصول انجمن فیلم سقز، به بخش مسابقه ۲ جشنواره بین المللی فیلم راه یافت.

به گزارش کرد پرس، این اثر قرار است در بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان و جشنواره بین المللی فیلم سلیمانیه در اقلیم کردستان به نمایش درآید.

فیلم کوتاه «جشن تولد» در فضای روستای «میرەدێ» تولید شده است و آرتین راشدی، سولین وطن خواه و جمعی از کودکان روستاهای میرەدێ و قەبەغڵو در آن ایفای نقش کرده اند.

در عوامل فنی این فیلم، سامان پاسیان به عنوان فیلم بردار، ایوب گلکار به عنوان تدوین گر، مقداد حسن نژاد به عنوان صدابردار، فریناز نادری به عنوان طراح صحنه، حمدی امینی به عنوان مدیر تولید و گزیزه ابراهیمی به عنوان عکاس حضور دارند.