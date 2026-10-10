خبر نویسنده: تحریریه کردپرس ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ ۰۹:۲۰ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰)
درخشش کشتی گیران کردستانی در مسابقات پیشکسوتان جهان با کسب طلا و نقره
سرویس کردستان - کشتی گیران پیشکسوت کردستانی در رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان ۲۰۲۶ با کسب یک مدال طلا و یک مدال نقره، به کار خود در این مسابقات پایان دادند.
به گزارش کرد پرس، رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان ۲۰۲۶ به مدت سه روز به میزبانی شهر امان، پایتخت اردن، برگزار شد و تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران در مجموع موفق به کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و پنج مدال برنز شد.
در این رقابت ها، ۲ کشتی گیر کردستانی با عملکرد خود به دیدار پایانی راه یافتند و موفق به کسب مدال شدند؛ «میثم لشگری» در گروه B و وزن ۱۳۰ کیلوگرم با کسب عنوان نخست، مدال طلا را از آن خود کرد و همچنین «بهاالدین کریم زاده»، دیگر نماینده کردستان در گروه D این مسابقات، با کسب مقام دوم به مدال نقره دست یافت.
کسب این ۲ مدال، سهم کشتی گیران کردستانی از رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان ۲۰۲۶ بود.
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