درخشش کشتی گیران کردستانی در مسابقات پیشکسوتان جهان با کسب طلا و نقره

به گزارش کرد پرس، رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان ۲۰۲۶ به مدت سه روز به میزبانی شهر امان، پایتخت اردن، برگزار شد و تیم ملی کشتی فرنگی پیشکسوتان ایران در مجموع موفق به کسب یک مدال طلا، ۲ مدال نقره و پنج مدال برنز شد.

در این رقابت ها، ۲ کشتی گیر کردستانی با عملکرد خود به دیدار پایانی راه یافتند و موفق به کسب مدال شدند؛ «میثم لشگری» در گروه B و وزن ۱۳۰ کیلوگرم با کسب عنوان نخست، مدال طلا را از آن خود کرد و همچنین «بهاالدین کریم زاده»، دیگر نماینده کردستان در گروه D این مسابقات، با کسب مقام دوم به مدال نقره دست یافت.

کسب این ۲ مدال، سهم کشتی گیران کردستانی از رقابت های کشتی فرنگی پیشکسوتان جهان ۲۰۲۶ بود.