دانشگاه کردستان در سال تحصیلی جدید ۳۰ رشته تحصیلی جدید ارائه می کند

سرویس کردستان - معاون آموزشی دانشگاه کردستان از افزوده شدن ۳۰ رشته تحصیلی جدید به مجموعه رشته های این دانشگاه در سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: از این تعداد، ۱۰ رشته در مقطع دکتری و ۲ رشته در مقطع کارشناسی ارائه می شود.

به گزارش کرد پرس، محمد رزاقی در گفت وگو با خبرنگاران، با تشریح برنامه های آموزشی دانشگاه کردستان، گفت: رشته های جدید در حوزه های مختلفی از جمله مهندسی کشاورزی، علوم انسانی، زبان و علوم پایه در مقطع دکتری به رشته های این دانشگاه افزوده شده است.

وی اظهار کرد: در مقطع کارشناسی نیز ۲ رشته در حوزه های تاریخ و باستان شناسی به مجموعه رشته های دانشگاه کردستان اضافه شده است.

معاون آموزشی دانشگاه کردستان با اشاره به برنامه های حمایتی این دانشگاه برای جذب و حمایت از نخبگان و دانشجویان برتر، افزود: دانشجویان دارای رتبه های برتر می توانند از بورسیه ماهانه تا سقف ۱۵ میلیون تومان بهره مند شوند.

رزاقی ادامه داد: در راستای حمایت از دانشجویان و تسهیل شرایط تحصیل، برای دانش آموزان دارای معدل بالای ۱۶ نیز امکان استفاده از خوابگاه رایگان در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از ارائه خدمات مشاوره رایگان انتخاب رشته در دانشگاه کردستان خبر داد و یادآور شد: متقاضیان می توانند برای دریافت راهنمایی تخصصی و آشنایی با گزینه های تحصیلی، از خدمات مشاوره ای این دانشگاه استفاده کنند.