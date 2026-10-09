گسترش تبادلات نفتی عراق و سوریه

سرویس جهان- عراق و سوریه در آستانه توافقی برای انتقال روزانه ۲۲۰ هزار بشکه نفت خام عراق از خاک سوریه قرار دارند؛ توافقی که با گسترش ترانزیت نفت کوره، می‌تواند حجم انتقال نفت عراق از این مسیر را به ۴۴۰ هزار بشکه در روز و درآمد سالانه سوریه را به حداکثر ۳۲۰ میلیون دلار برساند.

به گزارش کردپرس، نشریه نشنال کانتکست گزارش داد عراق و سوریه در آستانه نهایی کردن توافقی برای انتقال روزانه حدود هزار کامیون نفت خام عراق از خاک سوریه هستند که با اضافه شدن به انتقال روزانه هزار کامیون نفت کوره، می‌تواند حجم ترانزیت نفت عراق از سوریه را به حدود ۴۴۰ هزار بشکه در روز برساند و درآمد اقتصادی دمشق را افزایش دهد.

یوسف قبلاوی، رئیس شرکت دولتی نفت سوریه، هفتم اکتبر اعلام کرد مذاکرات با بغداد برای نهایی کردن این توافق به مراحل پایانی رسیده است. بر اساس این توافق، سوریه نفت خام عراق را در تأسیسات ذخیره‌سازی بانیاس دریافت می‌کند تا از آنجا به بازارهای خارجی صادر شود.

به گزارش نشنال کانتکست، انتقال روزانه هزار کامیون نفت خام، با ظرفیت تقریبی ۲۲۰ بشکه برای هر کامیون، می‌تواند سالانه بین ۸۰ تا ۱۶۰ میلیون دلار درآمد ترانزیتی برای سوریه ایجاد کند. با احتساب انتقال نفت کوره، مجموع درآمد سالانه سوریه از این مسیر ممکن است به ۱۶۰ تا ۳۲۰ میلیون دلار برسد.

این توافق همچنین می‌تواند با افزایش تقاضا برای خدمات حمل‌ونقل، تعمیر خودرو، اقامت و تأمین مواد غذایی، به رونق کسب‌وکارهای محلی در سوریه کمک کند. برای عراق نیز استفاده از مسیر زمینی سوریه، در صورت پایین‌تر بودن هزینه‌های ترانزیت و انتقال از تخفیف‌های صادرات دریایی، می‌تواند از نظر اقتصادی مقرون‌به‌صرفه باشد.