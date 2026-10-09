توافق ایران و عراق برای تسهیل تردد در خسروی و منذریه

سرویس کرمانشاه _ محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین گفت: در نشست مشترک مسئولان ایران و عراق، مقرر شد در صورت بروز مشکل یا ثبت شکایت از سوی مسافران و زائران، موضوع توسط نمایندگان مرزبانی و گذرنامه ۲ طرف در همان روز بررسی و برای رفع آن اقدام شود.

به گزارش کردپرس؛ شفیعی افزود: در حوزه تجارت نیز نمایندگان مشخصی از سوی ۲ طرف برای رسیدگی مستقیم به مشکلات تجار و محموله‌های تجاری معرفی می‌شوند تا مسائل در کوتاه‌ترین زمان بررسی و تعیین تکلیف شود.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: طرف عراقی متعهد شد ظرف ۱۵ روز مسیر جدیدی در ورودی مرز منذریه ایجاد کند تا تردد کامیون‌های تجاری روان‌تر شود. همچنین مقرر شد برای رانندگان ایرانی که ممکن است حدود ۱۲ ساعت در پارکینگ منذریه منتظر بمانند، امکانات رفاهی و بهداشتی از جمله محل استراحت و سایه‌بان فراهم شود.

شفیعی گفت: با درخواست طرف عراقی، فعالیت گمرکی بخش تجاری از ساعت ۸ صبح آغاز خواهد شد و تردد مسافران و زائران همچنان به صورت ۲۴ ساعته ادامه خواهد داشت.

وی تأکید کرد: نشست پیگیری اجرای این توافق‌ها ۳۰ روز دیگر به میزبانی ایران برگزار می‌شود.

یونس امیری دستیار و مشاور استاندار کرمانشاه در امور عراق نیز بر مکتوب شدن توافق‌های مرزی و ارسال آن برای پیگیری به مراجع بالاتر تأکید کرد.

استاد علی ناصر مدیر مرز منذریه عراق نیز ایجاد ارتباط مستقیم میان مسئولان ۲ طرف را راهکاری برای رسیدگی سریع به مشکلات مسافران، زائران و فعالان تجاری دانست.