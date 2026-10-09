کشف ۲۷ تن روغن در گمرک سومار

به گزارش کردپرس؛ امید برجی، سرپرست گمرک مرزی سومار، با ارائه جزئیات این عملیات اعلام کرد: طی بازرسی‌های انجام‌شده، محموله‌ای شامل ۲۷ تن روغن چرخ خیاطی که قصد خروج بدون طی مراحل قانونی و تشریفات گمرکی را داشت، کشف و ضبط شد.

برجی تصریح کرد: متخلفان با هدف انتقال این حجم از روغن چرخ خیاطی به خارج از کشور، بدون انجام تشریفات لازم اقدام به انتقال آن‌ها کرده بودند که هوشیاری کارکنان گمرک در حین بازرسی، مانع از این اقدام غیرقانونی شد.

وی افزود: کالاهای مکشوفه پس از تنظیم صورت‌جلسه قاچاق، جهت طی مراحل قانونی و اعمال مجازات‌های بازدارنده به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارجاع شده است.