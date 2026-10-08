سرویس سوریه - نیروهای ترکیه مستقر در یک پایگاه نظامی در روستای «المناخ» در حومه تل تمر، با اعلام اینکه این منطقه نظامی است، مانع ورود ساکنان بومی روستا به خانه‌ها و املاک خود شدند.

به گزارش کردپرس، ساکنان روستای المناخ در حومه تل تمر اعلام کردند که نیروهای ترکیه مستقر در یک پایگاه نظامی در این روستا، به آنها اجازه ورود به محل سکونت و املاک خود را نمی‌دهند و هشدار داده‌اند که این منطقه یک منطقه نظامی است و هیچ‌کس نباید به آن نزدیک شود.

به نوشته آژانس خبری هاوار، ساکنان روستای المناخ اظهار داشتند که برای بازگشت به روستا و سرکشی به خانه‌ها و املاک خود تلاش کرده‌اند، اما نیروهای مستقر در پایگاه نظامی مانع ورود آنها شده‌اند.

این محدودیت‌ها در حالی اعمال می‌شود که روند بازگشت آوارگان سره‌کانی به مناطق و روستاهای خود ادامه دارد و موانع موجود، بازگشت شماری از ساکنان اصلی به محل زندگی‌شان را با مشکل مواجه کرده است.

در ماه‌های اخیر، سه کاروان از آوارگان سره‌کانی و مناطق پیرامون آن در چارچوب برنامه بازگشت آوارگان راهی مناطق خود شده‌اند.

نخستین کاروان در ۱۰ آگوست ۲۰۲۶، متشکل از حدود ۴۰۰ خانواده، به شهر سره‌کانی و مناطق پیرامون آن بازگشت. دومین کاروان نیز در ۸ سپتامبر، شامل حدود ۷۰۰ خانواده، به ۵۵ روستای وابسته به سره‌کانی و همچنین روستاها و مناطق حومه تل تمر و زِرگان بازگشت.

سومین کاروان بازگشت نیز متشکل از ۵۱۱ خانواده بود که در اردوگاه واشوکانی و مدارس حسکه اسکان داشتند. این کاروان در ۵ اکتبر به مناطق روستایی جنوب سره‌کانی رسید.

با وجود ادامه روند بازگشت آوارگان، جلوگیری از ورود برخی ساکنان به روستاهای خود و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی نیروهای ترکیه، بازگشت ساکنان بومی به شماری از مناطق را با چالش مواجه کرده است.