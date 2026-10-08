ناشر مدافع فرهنگ و هنر کردی در ترکیه برنده جایزه آزادی نشر آمریکا شد

سرویس جهان- انتشارات اوستا در ترکیه‌ که طی سه دهه گذشته به دلیل انتشار آثار مرتبط با فرهنگ و ادبیات کردی با سانسور، فشار و محدودیت‌های دولتی روبه‌رو بوده است، جایزه بین‌المللی آزادی نشر انجمن ناشران آمریکا را دریافت کرد.

به گزارش کردپرس به نقل از آسوشیتدپرس، انجمن ناشران آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد انتشارات اوستا به دلیل «شجاعت و پایداری در دفاع از آزادی بیان» به عنوان برنده جایزه بین‌المللی آزادی نشر سال ۲۰۲۶ انتخاب شده است. اوستا پیش از این نیز در سال ۲۰۰۵ این جایزه را دریافت کرده بود.

ماریا پالانته، رئیس و مدیرعامل انجمن ناشران آمریکا، گفت این انجمن بیش از ۲۰ سال پیش برای نخستین بار از فعالیت‌های اوستا تقدیر کرده و این انتشارات با وجود تهدید و ارعاب مستمر، تعهد خود به انتشار آثار را تقویت کرده است.

او افزود که مبارزه چند دهه‌ گذشته اوستا نشان می‌دهد دفاع از آزادی بیان بخش جدایی‌ناپذیر آزادی عمومی است، هرچند این مبارزه هیچ‌گاه به طور کامل پایان نمی‌یابد.

انتشارات اوستا در سال ۱۹۹۵ با هدف توجه به «فرهنگ‌های ازدست‌رفته» تأسیس شد و تاکنون صدها کتاب به زبان‌های مختلف، به‌ویژه درباره کردها منتشر کرده است. این انتشارات در طول فعالیت خود با اقداماتی از جمله آتش‌زدن انبار، ممنوعیت انتشار برخی کتاب‌ها و مسدود شدن موقت وب‌سایت روبه‌رو شده است. دولت ترکیه در سال ۲۰۲۳ نیز وب‌سایت اوستا را به انتشار «تبلیغات تروریستی» متهم کرد.

عبدالله کسکین، از بنیانگذاران انتشارات اوستا، دریافت دوباره جایزه آزادی نشر انجمن ناشران آمریکا را عامل ترغیب بیشتر این انتشارات برای حمایت از ادبیات، پژوهش و فرهنگ کردی دانست و گفت این جایزه مسیر پیش رو را روشن‌تر می‌کند.

این جایزه که از سال ۲۰۰۲ اعطا می‌شود، پیش از این به ناشرانی از جمله انتشارات داهبار ونزوئلا و گوئی مینهای، ناشر و کتاب‌فروش مستقر در هنگ‌کنگ، اعطا شده است.

به گفته سخنگوی انتشارات اوستا، با وجود تحولات اخیر در روند صلح میان دولت ترکیه و حزب کارگران کردستان یا پ.ک.ک، این انتشارات تاکنون تغییر محسوسی در نحوه برخورد دولت با فعالیت‌های خود مشاهده نکرده است. با این حال، او ابراز امیدواری کرد که شرایط در آینده بهبود یابد.