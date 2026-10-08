به گزارش کردپرس، وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق امروز چهارشنبه گزارش‌های منتشرشده درباره ورود سامانه‌های پدافند هوایی به مقر این وزارتخانه را تکذیب و تأکید کرد که هیچ سامانه‌ای در این محل مستقر نشده است. به نوشته خبرگزاری رسمی عراق، این وزارتخانه اعلام کرد که چندین رسانه رسمی و غیررسمی و همچنین صفحات شبکه‌های اجتماعی، خبری را به نقل از منبعی در وزارت پیشمرگه درباره ورود سامانه‌های پدافند هوایی به مقر این وزارتخانه منتشر کرده‌اند، اما هیچ مقام رسمی این وزارتخانه درباره چنین خبری اظهارنظری نکرده است. وزارت پیشمرگه تأکید کرد این خبر کاملا بی‌اساس است و هیچ سامانه پدافند هوایی وارد مقر این وزارتخانه نشده است. وزارت پیشمرگه اقلیم کردستان عراق به‌شدت این گزارش را رد کرد.