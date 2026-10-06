به گزارش کردپرس، رضا رحمانی در جلسه بررسی آخرین وضعیت طرح میدان امام ارومیه با بیان اینکه استان دارای ۶ اثر ثبت جهانی است، افزود: تلاش می‌شود با ثبت جهانی مسجد جامع ارومیه، شمار آثار جهانی آذربایجان‌غربی به هفت اثر افزایش یابد.



او همچنین با اشاره به طولانی شدن اجرای برخی طرح‌های مهم استان، خاطرنشان کرد: ساماندهی محدوده مسجد جامع و میدان امام از جمله طرح‌هایی است که باید سال‌ها پیش به سرانجام می‌رسید و زمینه رونق و شکوفایی مرکز تاریخی ارومیه را فراهم می‌کرد.



استاندار آذربایجان‌غربی ارومیه را دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر برای تبدیل شدن به شهری متفاوت در حوزه گردشگری و فرهنگی دانسته و افزود: همکاری جدی دستگاه‌های مسئول، اصناف و کسبه پیرامون طرح و پرهیز از جزئی‌نگری برای تسریع در اجرای پروژه ضروری است.



رحمانی همچنین با اشاره به ظرفیت طرح‌های توسعه‌ای ارومیه برای رونق اقتصادی و افزایش درآمدهای گردشگری، اضافه کرد: تکمیل میدان امام در کنار ثبت جهانی مسجد جامع، بخشی از مسیر تحول گردشگری شهر ارومیه است.



او در پایان با اشاره به تکمیل یادمان شمس تبریزی در خوی، این تجربه را نشان‌دهنده امکان به سرانجام رساندن طرح‌های مهم با برنامه‌ریزی و هماهنگی دانسته و افزود: همین رویکرد باید در میدان امام ارومیه و طرح‌های مرتبط با روستای حسنلو دنبال شود.





