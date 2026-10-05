کردپرس
۴۰ زندانی در آذربایجان‌غربی با کمک خیرین ستاد دیه آزاد شدند
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ۱۲:۰۷ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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۴۰ زندانی در آذربایجان‌غربی با کمک خیرین ستاد دیه آزاد شدند

سرویس آذربایجان غربی- رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از آزادی ۴۰ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۱۹ میلیارد تومان خبر داد.

به گزارش کردپرس، دهمین جلسه ستاد دیه استان آذربایجان‌غربی با حضور محمدعلی علینژاد، رئیس‌کل دادگستری و رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان، مدیرکل زندان‌ها، نایب‌رئیس و سایر اعضای این ستاد برگزار و زمینه آزادی ۴۰ تن از محکومان مالی و جرایم غیرعمد با مجموع بدهی ۲۱۹ میلیارد تومان فراهم شد.

محمدعلی علینژاد در این نشست با تأکید بر راهبردهای قوه قضاییه در نظارت بر وضعیت زندانیان اظهار داشت: پایش دائمی، سیستمی و میدانی پرونده‌های محکومان مالی و زندانیان جرایم غیرعمد در دستور کار مراجع قضایی استان قرار دارد تا هیچ فرد معسری به سبب تنگدستی بلاوجه در زندان نماند و در عین حال، احقاق حقوق شکات نیز متوقف نشود.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان با تبیین رویکرد محاکم قضایی تصریح کرد: شعب دادگاه‌ها با ارزیابی دقیق تمکن طرفین، تعیین سازوکار منطقی اقساط و قبولی اعسار، فرآیند تسویه دیون را تسهیل می‌کنند که در این چرخه، مساعی هوشمندانه و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مددکاران اجتماعی در برقراری صلح، ترغیب به صلح و سازش و اخذ رضایت نقشی محوری دارد.

رئیس‌کل دادگستری آذربایجان‌غربی با تکریم فرهنگ گذشت در جامعه خاطرنشان کرد: تقدیر ویژه شایسته شکات بزرگواری است که با ایثار و بخشش بخشی از مطالبات خود، زمینه‌ساز آزادی بدهکاران می‌شوند؛ این روحیه جوانمردانه در کنار حمیت خیرین نیکوکار، نمودی از اخلاق اسلامی و احیای حیات اجتماعی خانواده‌های آسیب‌پذیر است.

 در این نشست، مبلغ ۱۹۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از طریق پذیرش دادخواست اعسار، ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان با اعلام رضایت و گذشت اولیای دم و شکات، ۳ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از محل آورده نقدینگی خود زندانیان و ۱۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان نیز در قالب تسهیلات بانکی و کمک‌های بلاعوض ستاد دیه تأمین شد. با این اقدامات، مجموع محکومان غیرعمد آزادشده استان در نیمه نخست سال به ۵۸۰ نفر رسید.

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