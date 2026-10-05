ادای احترام نمایندگان جمهوری اسلامی ایران به جلال طالبانی در نهمین سالگرد درگذشت ایشان

بە گزارش کردپرس، نمایندگان جمهوری اسلامی با نثار فاتحه و تاج گل و ادای احترام در محل آرامگاه جلال طالبانی، یاد رئیس‌جمهور فقید عراق را گرامی داشتند و بر اهمیت جایگاه وی در تحولات سیاسی معاصر عراق و روندهای مرتبط با اقلیم کردستان تأکید کردند. جلال طالبانی، از چهره‌های شناخته‌شده سیاسی عراق و بنیانگذار اتحادیه میهنی کردستان، از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۴ ریاست جمهوری عراق را بر عهده داشت. وی از نخستین شخصیت‌های کرد بود که به ریاست جمهوری عراق رسید و در دوران فعالیت سیاسی خود از چهره‌های مؤثر در عرصه سیاسی این کشور به شمار می‌رفت. حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مراسم گرامیداشت نهمین سالگرد درگذشت طالبانی، در کنار جنبه یادبود و احترام به رئیس‌جمهور فقید عراق، بیانگر اهمیت روابط تاریخی میان ایران و عراق و مناسبات میان دو کشور در عرصه‌های مختلف سیاسی و منطقه‌ای است. مراسم ادای احترام به جلال طالبانی همچنین فرصتی برای یادآوری نقش وی در تحولات سیاسی عراق و تلاش‌های او برای حفظ گفت‌وگو و تعامل میان جریان‌های مختلف سیاسی این کشور به شمار می‌رود. طالبانی در سوم اکتبر ۲۰۱۷ درگذشت و در شهر سلیمانیه به خاک سپرده شد. یاد و نام وی همچنان در فضای سیاسی و اجتماعی عراق، به‌ویژه در اقلیم کردستان، مورد توجه قرار دارد.