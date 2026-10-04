۴۶۰۰ بازدید نظارتی از جایگاه ها و مصرف کنندگان عمده سوخت کردستان انجام شد

سرویس کردستان - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان گفت: چهار هزار و ۶۰۰ مورد بازدید از جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و مصرف کنندگان عمده سوخت استان در نیمه نخست امسال انجام شده است.

به گزارش کرد پرس، جلال حمه حسنی در دیدار با بازرس کل استان کردستان، اظهار کرد: این بازدیدها در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی، تأمین و توزیع مطلوب سوخت و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی انجام شده است.

وی افزود: کارشناسان سرویس های صنعتی و نواحی شرکت در این بازدیدها، کیفیت فرآورده های عرضه شده و میزان سوخت تخصیصی مورد نیاز مصرف کنندگان عمده را بررسی و بر نحوه عرضه فرآورده های نفتی نظارت کردند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان با اشاره به مرزی بودن استان و تفاوت قیمت فرآورده های نفتی در دو سوی مرز، صیانت از فرآورده های نفتی به عنوان سرمایه ملی و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه را از اولویت های این شرکت عنوان کرد.

حمه حسنی ادامه داد: در همین راستا، واحدهای بازرسی، حراست و عملیاتی شرکت به صورت مستمر از مصرف کنندگان عمده و جزئی، جایگاه های عرضه فرآورده های نفتی و واحدهای تولیدی و صنعتی بازدید و بر نحوه مصرف و توزیع فرآورده ها نظارت می کنند.

وی، توزیع الکترونیکی نفت سفید و گاز مایع خانوارها و مصرف کنندگان، توزیع الکترونیکی نفت گاز بخش کشاورزی و اجرای طرح باک پر در پایانه مرزی باشماق مریوان را از دیگر اقدامات انجام شده برای مدیریت و صیانت از فرآورده های نفتی در استان برشمرد.

نصب دستگاه صدور آنی کارت سوخت در هفت ناحیه کردستان

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کردستان همچنین از ایجاد زیرساخت های لازم و نصب دستگاه صدور آنی کارت سوخت در هفت ناحیه این شرکت در استان خبر داد.

حمه حسنی گفت: شهروندان می توانند با ثبت نام در سامانه fcs.niopdc.ir و انتخاب گزینه «تحویل حضوری»، کارت سوخت خود را ظرف مدت ۴۸ ساعت دریافت کنند.

وی تأکید کرد: توسعه خدمات الکترونیکی و تسهیل فرآیند دریافت کارت سوخت، در راستای ارتقای سطح خدمت رسانی و کاهش زمان انتظار شهروندان در استان انجام شده است.