وفای هوادار آمداسپور به قولش؛ نام پسرش را «امبایه دیاگنه» گذاشت

یک هوادار آمداسپور، پس از صعود این تیم به قهرمانی سوپرلیگ ترکیه و آقای گلی امبایه دیاگنه، به وعده خود وفا کرد و نام پسر تازه‌متولدشده‌اش را «امبایه دیاگنه» گذاشت.

به گزارش کردپرس، محمد یوجل، کارگر ساختمانی ۳۰ساله کرد ساکن محله بویوک‌کادی در سور دیاربکر، پیش‌تر وعده داده بود اگر صاحب پسر شود و امبایه دیاگنه آمداسپور را به سوپرلیگ برساند، نام فرزندش را به نام این مهاجم سنگالی انتخاب خواهد کرد.

یوجل که چهار دختر داشت، حدود ۲۰ روز پیش صاحب پنجمین فرزند خود، یک پسر، شد. (و البته از جهت فرهنگی داشتن فرزند پسر همچنان در شرق ترکیه اهمیت دارد.) او پس از صعود آمداسپور به سوپرلیگ و کسب عنوان آقای گلی لیگ از سوی دیاگنه، تصمیم گرفت به وعده‌اش عمل کند.

نام کامل ثبت‌شده این نوزاد «آدم امبایه دیاگنه یوجل» است.

«دیاگنه به قولش وفا کرد، من هم به قولم»

یوجل گفت انتخاب این نام موجب شگفتی بستگان، دوستان و حتی مسئول اداره ثبت احوال شده است.

او افزود: «دیاگنه به قولش وفا کرد و من هم به قول خودم عمل کردم. به اطرافیانم گفته بودم اگر صاحب پسر شوم، نامش را امبایه دیاگنه می‌گذارم. وقتی مردم برای نخستین‌بار نام او را شنیدند، مرتب تماس می‌گرفتند و می‌پرسیدند آیا واقعاً فرزند خودم است؛ هیچ‌کس باور نمی‌کرد.»

به گفته یوجل، مسئول ثبت احوال نیز چند بار از او پرسیده است که آیا از انتخاب این نام اطمینان دارد و او هر بار پاسخ مثبت داده است.

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تنها خواسته‌ام یک عکس یادگاری است

این هوادار آمداسپور تأکید کرد هدفش از انتخاب نام دیاگنه برای فرزندش، دریافت پول، هدیه یا جلب توجه نبوده است.

او گفت: «وقتی این نام را انتخاب کردم، هیچ انتظاری نداشتم. از کسی هدیه یا کمک مالی نمی‌خواهم. دیاگنه به قولش عمل کرد و من نیز با خودم عهد کرده بودم؛ بنابراین به وعده‌ام وفا کردم.»

یوجل که همراه خانواده‌اش از هواداران همیشگی آمداسپور است، تنها یک خواسته از مهاجم سنگالی این تیم دارد: گرفتن یک عکس یادگاری با نوزاد.

او افزود: «تنها آرزویم این است که دیاگنه بیاید و با پسرم یک عکس یادگاری بگیرد. این موضوع مرا بسیار خوشحال می‌کند و هیچ انتظار دیگری ندارم.»

براساس این گزارش، دیاگنه پیش‌تر برای دیدن نوزاد به بیمارستان محل بستری او رفته بود؛ اما محمد یوجل و اعضای خانواده‌اش در آن لحظه در بیمارستان حضور نداشتند و دیدار انجام نشد.