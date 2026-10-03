کابل نسوز با حفظ مدار الکتریکی در برابر شعله، مانع از کار افتادن سیستم‌های حیاتی مانند پمپ اطفا، تخلیه دود و روشنایی اضطراری در ساختمان‌های بلند، تونل‌ها و پالایشگاه‌ها می‌شود.

هر سال آتش‌سوزی‌های ساختمانی و صنعتی خسارت‌های سنگینی به بار می‌آورد، اما بخش مهمی از تلفات و خسارت‌ها نه از خود آتش، بلکه از از کار افتادن سیستم‌های ایمنی ناشی می‌شود. وقتی برق پمپ اطفا، فن تخلیه دود یا روشنایی اضطراری قطع شود، فرصت نجات از دست می‌رود. کابل نسوز برای جلوگیری از همین اتفاق طراحی شده است. این کابل‌ها در دمای بالا و تماس مستقیم با شعله، برای مدتی مشخص برق‌رسانی را ادامه می‌دهند. در این مطلب نقش آن‌ها را در ساختمان‌های بلند، تونل‌ها و پالایشگاه‌ها بررسی می‌کنیم.

کابل نسوز چه کابلی است؟

کابل نسوز (Fire Resistant Cable) کابلی است که در آتش‌سوزی، برای زمان تعیین‌شده (مثلاً ۹۰ یا ۱۸۰ دقیقه) عملکرد الکتریکی خود را حفظ می‌کند. به این ویژگی «حفظ یکپارچگی مدار» (Circuit Integrity) می‌گویند.

باید آن را از کابل دیرسوز تشخیص داد:

کابل دیرسوز (Flame Retardant): مانع گسترش شعله در طول کابل می‌شود، ولی ضمانتی برای ادامه برق‌رسانی در آتش نمی‌دهد.

مانع گسترش شعله در طول کابل می‌شود، ولی ضمانتی برای ادامه برق‌رسانی در آتش نمی‌دهد. کابل نسوز (Fire Resistant): در خود آتش هم مدار را زنده نگه می‌دارد.

در خود آتش هم مدار را زنده نگه می‌دارد. کابل کم‌دود بدون هالوژن (LSZH): دود و گاز اسیدی کمی تولید می‌کند، اما به‌تنهایی نسوز نیست.

در مدارهای ایمنی حیاتی، معمولاً ترکیبی از این ویژگی‌ها لازم است.

کاربرد کابل نسوز در ساختمان‌های بلند

در برج‌ها و مراکز تجاری، تخلیه افراد زمان‌بر است و سیستم‌های ایمنی باید تا پایان عملیات فعال بمانند. کابل نسوز در این مدارها استفاده می‌شود:

پمپ‌های آتش‌نشانی و اسپرینکلر

آسانسور آتش‌نشانی

فن‌های فشار مثبت و تخلیه دود در پلکان و راهروها

روشنایی خروج اضطراری و تابلوهای راهنما

سیستم اعلام حریق و صوتی اضطراری

مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل‌های ایمنی پروژه‌ها، برای این مدارها مسیر برق‌رسانی مقاوم در برابر آتش را الزامی یا بسیار توصیه‌شده می‌دانند.

کاربرد کابل نسوز در تونل‌ها و متروها

تونل فضایی بسته است؛ دود و گرما به‌سرعت انباشته می‌شود و راه فرار محدود است. در این شرایط:

فن‌های تهویه و تخلیه دود باید بدون وقفه کار کنند.

روشنایی اضطراری و علائم مسیر خروج باید فعال بماند.

سیستم‌های ارتباطی و اعلام خطر نباید قطع شوند.

استفاده از کابل نسوز کم‌دود و بدون هالوژن در تونل‌ها اهمیت دوچندان دارد، چون دود کمتر یعنی دید بهتر و تنفس ایمن‌تر برای مسافران.

کاربرد کابل نسوز در پالایشگاه‌ها و صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

در این محیط‌ها ترکیب مواد قابل اشتعال، فشار و حرارت بالا ریسک را افزایش می‌دهد. کابل نسوز در این بخش‌ها نقش دارد:

مدارهای کنترل و ابزار دقیق

سیستم‌های توقف اضطراری (ESD)

تشخیص و اطفای حریق و گاز

مجاورت با کوره‌ها و مناطق تابش حرارتی

در صنایع فولاد، سیمان و سرامیک هم که تجهیزات نزدیک منابع گرما هستند، کابل مقاوم حرارتی ضرورت دارد.

چرا عایق سیلیکونی؟

در میان انواع عایق، کابل نسوز سیلیکونی برای محیط‌های سخت گزینه‌ای شناخته‌شده است. دلایل اصلی:

بازه دمایی گسترده

عایق سیلیکونی در بازه منفی ۶۰ تا مثبت ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد پایدار می‌ماند؛ بسیار بیشتر از PVC (حدود ۷۰ درجه) و XLPE (حدود ۹۰ درجه). این ویژگی برای تونل‌های سرد، پالایشگاه‌های گرم و فضاهای بیرونی مفید است.

انعطاف‌پذیری

سیلیکون حتی در سرما نرم می‌ماند. این یعنی نصب ساده‌تر در تابلوهای فشرده، مسیرهای پرپیچ و تجهیزات متحرک.

رفتار ایمن در آتش

سیلیکون ذاتاً هالوژن ندارد و در سوختن دود سیاه و گاز اسیدی خورنده کمی تولید می‌کند. انواع سرامیکی‌شونده در حرارت شدید لایه‌ای سخت می‌سازند که هادی‌ها را از هم جدا نگه می‌دارد.

مقاومت محیطی

مقاومت در برابر رطوبت، ازن و اشعه فرابنفش، عمر کابل را در محیط‌های مرطوب و بیرونی بالا می‌برد. در مجاورت برخی روغن‌ها و حلال‌ها باید گرید عایق بررسی شود.

استانداردهای کابل نسوز

اعتبار یک کابل نسوز به گواهی آزمون آن بستگی دارد، نه به ادعای فروشنده. کابل نسوز باید در آزمایشگاه‌های معتبر و طبق استانداردهای شناخته‌شده‌ی بین‌المللی و ملی، در چهار حوزه سنجیده شود:

حفظ یکپارچگی مدار: ادامه‌ی برق‌رسانی در تماس مستقیم با شعله و برای مدت زمان مشخص

ادامه‌ی برق‌رسانی در تماس مستقیم با شعله و برای مدت زمان مشخص عدم گسترش شعله: جلوگیری از پیشروی آتش در طول کابل

جلوگیری از پیشروی آتش در طول کابل گازهای اسیدی و هالوژن: میزان گاز خورنده و سمی هنگام سوختن

میزان گاز خورنده و سمی هنگام سوختن چگالی دود: میزان دید در فضای بسته هنگام آتش‌سوزی

هنگام خرید، گزارش آزمون معتبر مربوط به همان مقطع و ولتاژ سفارشی را از تأمین‌کننده مطالبه کنید.

قیمت کابل نسوز به چه عواملی بستگی دارد؟

خریداران پروژه‌ها معمولاً اول از همه می‌پرسند قیمت کابل نسوز چقدر است. پاسخ ثابتی وجود ندارد، چون قیمت به چند عامل بستگی دارد:

مقطع و تعداد رشته: هرچه سطح مقطع بیشتر باشد، مس بیشتری مصرف می‌شود.

هرچه سطح مقطع بیشتر باشد، مس بیشتری مصرف می‌شود. قیمت مس: مهم‌ترین جزء هزینه است و با نوسان بازار جهانی تغییر می‌کند.

مهم‌ترین جزء هزینه است و با نوسان بازار جهانی تغییر می‌کند. نوع عایق و سد حرارتی: عایق سیلیکونی یا استفاده از نوار میکا هزینه را بالاتر می‌برد.

عایق سیلیکونی یا استفاده از نوار میکا هزینه را بالاتر می‌برد. غلاف و ویژگی‌ها: کم‌دود بدون هالوژن، زره‌دار یا شیلددار بودن.

کم‌دود بدون هالوژن، زره‌دار یا شیلددار بودن. استاندارد و گواهی آزمون: کابل دارای آزمون‌های معتبر گران‌تر از کابل بدون مدرک است، اما در روز حادثه تفاوت واقعی را نشان می‌دهد.

کابل دارای آزمون‌های معتبر گران‌تر از کابل بدون مدرک است، اما در روز حادثه تفاوت واقعی را نشان می‌دهد. برند و سابقه تولیدکننده: گارانتی، ردیابی بچ و خدمات فنی.

گارانتی، ردیابی بچ و خدمات فنی. حجم سفارش و شرایط تحویل.

انتخاب بر پایه ارزان‌ترین قیمت، رایج‌ترین اشتباه است. هزینه کابل معمولاً بخش کوچکی از بودجه پروژه است، اما نقش آن در ایمنی بسیار بزرگ است. بهتر است به‌جای مقایسه قیمت هر متر، «هزینه در برابر ریسک» را بسنجید.

اشتباهات رایج در انتخاب

۱. یکی گرفتن دیرسوز و نسوز.

۲. تمرکز صرف بر قیمت و نادیده گرفتن گواهی آزمون.

۳. غفلت از ملحقات: گلند، بست و سینی کابل هم باید مقاوم در برابر آتش باشند.

۴. نادیده گرفتن افت ولتاژ و ضریب دما هنگام انتخاب مقطع.

۵. بررسی نکردن سازگاری شیمیایی با محیط نصب.

معیارهای انتخاب کابل نسوز

بازه دمایی مورد نیاز و حداکثر دمای محیط

ولتاژ، جریان و تعداد رشته

مدت زمان مقاومت در آتش (۹۰ یا ۱۸۰ دقیقه)

شعاع خمش و انعطاف‌پذیری مسیر

الزامات کم‌دود و بدون هالوژن

استاندارد، گزارش آزمون و اعتبار سازنده

پرسش‌های متداول

کابل نسوز در کدام قسمت‌های ساختمان لازم است؟

در مدارهای ایمنی حیاتی که باید در زمان آتش‌سوزی فعال بمانند، مانند پمپ اطفا، فن تخلیه دود، آسانسور آتش‌نشانی، روشنایی اضطراری و اعلام حریق.

کابل نسوز سیلیکونی چه دمایی را تحمل می‌کند؟

بازه کاری آن از منفی ۶۰ تا مثبت ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد است. در آتش، عملکرد واقعی به طراحی کابل و نتایج آزمون بستگی دارد.

آیا هر کابل سیلیکونی نسوز است؟

خیر. نسوز بودن باید با آزمون استاندارد معتبر و گزارش آزمایشگاهی تأیید شود.

چرا قیمت کابل نسوز از کابل معمولی بیشتر است؟

به‌دلیل مواد اولیه ویژه، سد حرارتی، فرایند تولید دقیق‌تر و آزمون‌های آتش و دود که معمولاً روی آن انجام می‌شود.

چگونه از اصالت کابل مطمئن شویم؟

گزارش آزمون آزمایشگاه معتبر را با مشخصات چاپ‌شده روی کابل تطبیق دهید و شماره بچ و سازنده را استعلام کنید.

جمع‌بندی

کابل نسوز حلقه نامرئی اما حیاتی ایمنی در ساختمان‌های بلند، تونل‌ها و پالایشگاه‌هاست. هرجا سیستمی باید در دل آتش هم کار کند، مسیر برق‌رسانی آن باید در برابر آتش مقاوم باشد. عایق سیلیکونی با تحمل منفی ۶۰ تا مثبت ۲۰۰ درجه سانتی‌گراد، انعطاف و رفتار ایمن در سوختن، گزینه‌ای مناسب محیط‌های سخت است. در انتخاب، به استاندارد، مستندات آزمون و اعتبار سازنده بیش از قیمت ظاهری توجه کنید.

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