رئیس‌جمهور ترکیه، در مراسم آغاز دوره جدید فعالیت پارلمان، با اشاره به حمایت گسترده نمایندگان از قانون مرتبط با روند موسوم به «ترکیه بدون ترور»، احزاب سیاسی را به تقویت «جبهه داخلی»، کنارگذاشتن سیاست مبتنی بر تقابل و دستیابی به «اجماع بزرگ ترکیه» فراخواند.

به گزارش کردپرس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در سخنرانی خود در مراسم افتتاح سال جدید قانون‌گذاری پارلمان ترکیه، روند خلع سلاح PKK و قانون «تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی» را از عوامل افزایش قدرت و بازدارندگی کشور توصیف کرد.

اردوغان گفت: «اجماع شکل‌گرفته بر سر ترکیه بدون ترور، دشمنان کشور را ناراحت کرده است. این روند هم‌اکنون نیز در برابر دشمنان ترکیه اثر بازدارنده دارد و کشور را قدرتمندتر می‌کند.»

قانون تقویت همبستگی ملی و یکپارچگی اجتماعی پس از ماه‌ها رایزنی سیاسی، در ماه اوت در پارلمان تصویب شد. این قانون ۱۲ماده‌ای با ۴۶۸ رأی موافق، ۸۸ رأی مخالف و شش رأی ممتنع به تصویب رسید.

این قانون در چارچوب روند خلع سلاح و انحلال PKK، مقرراتی را درباره تعویق اجرای مجازات‌ها و پیگردهای قضایی دربرمی‌گیرد.

تقابل و قطبی‌سازی باید جای خود را به توافق بدهد

اردوغان در سخنان خود گفت دوره مخالفت صرفاً با هدف رد اقدامات دولت پایان یافته و تحولات منطقه‌ای و جهانی، سیاستی متفاوت را ضروری کرده‌اند.

او افزود: «تقلیل سیاست به دشمنی با رقیبان و جنگ فرسایشی، به‌جای رقابت برای ارائه بهترین خدمات به مردم، اشتباهی بزرگ است. تحولات منطقه‌ای و جهانی ایجاب می‌کنند سبک تازه‌ای از سیاست را دنبال کنیم.»

رئیس‌جمهور ترکیه گفت این کشور اکنون میان دو مسیر قرار گرفته است: ادامه سیاست قدیمی مبتنی بر قطبی‌سازی یا ایجاد سیاستی جدید که در آن رقابت با یافتن زمینه‌های مشترک و توافق همراه باشد.

به گفته اردوغان، اگر هدف تبدیل دوباره ترکیه به کشوری بزرگ و قدرتمند و استفاده از فرصت‌های تاریخی است، تمام جریان‌های سیاسی باید بدون اتلاف وقت خود را با این تغییر هماهنگ کنند.

هنگامی که اردوغان برای سخنرانی در جایگاه قرار گرفت، نمایندگان حزب نوین (YP)، به‌عنوان حزب اصلی مخالف، صحن عمومی پارلمان را ترک کردند.

اختلاف‌نظرها ثروت دموکراسی ترکیه هستند

اردوغان تأکید کرد از تمام احزاب انتظار ندارد دیدگاه‌های یکسانی داشته باشند یا به‌طور کامل با یکدیگر همسو شوند.

او گفت: «دیدگاه‌های متفاوت ثروت ترکیه و دموکراسی این کشور هستند؛ اما همه احزاب سیاسی باید ترکیه را در اولویت قرار دهند و با تکیه بر ظرفیت‌ها و پایگاه اجتماعی خود، سیاستی ترکیه‌محور دنبال کنند.»

رئیس‌جمهور ترکیه افزود آشتی و مدارا باید جایگزین درگیری و قطبی‌سازی شوند و احزاب باید درباره موضوعات اساسی و مشترک تمام مردم کشور به توافق برسند.

او گفت: «منظور ما از اجماع بزرگ ترکیه همین است.»

اردوغان: پارلمان صلاحیت تدوین قانون اساسی جدید را دارد

اردوغان در بخش دیگری از سخنان خود، تدوین قانون اساسی جدید و غیرنظامی را آزمونی برای سنجش بلوغ دموکراسی ترکیه دانست.

او گفت پارلمان در هر دوره و تحت هر شرایطی صلاحیت و اختیار تدوین قانون اساسی را دارد و قانون اساسی جدید باید محصول سیاست مبتنی بر رقابت در چارچوب توافق باشد، نه نتیجه قطبی‌سازی سیاسی.

اردوغان افزود: «اشتیاق ملت ما برای قانون اساسی جدید نباید گروگان ترس‌های ساختگی قرار گیرد. موضع ما درباره چهار ماده نخست قانون اساسی فعلی روشن است.»

او تدوین قانون اساسی غیرنظامی متناسب با چشم‌انداز «قرن ترکیه» را آزمونی واقعی برای سنجش صداقت جریان‌های سیاسی دانست و ابراز امیدواری کرد سال جدید قانون‌گذاری به سال اصلاحات قانون اساسی تبدیل شود.

قانون اساسی فعلی ترکیه در سال ۱۹۸۲ و پس از کودتای نظامی تدوین شد. این قانون طی دهه‌های گذشته بارها اصلاح شده است؛ مهم‌ترین اصلاحات آن در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷ انجام شد که زمینه گذار از نظام پارلمانی به نظام ریاستی اجرایی را فراهم کرد.

اردوغان و نعمان کورتولموش، رئیس پارلمان ترکیه، بارها خواستار تدوین قانون اساسی غیرنظامی جدیدی شده‌اند و معتقدند قانون فعلی، با وجود اصلاحات متعدد، همچنان میراث دوران حاکمیت نظامیان را با خود حمل می‌کند.