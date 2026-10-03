علیجان اونلو، نماینده پیشین HDP، در ورودی اواجیک بازداشت شد

علیجان اونلو، نماینده پیشین درسیم از حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)، هنگام عزیمت به شهرستان اواجیک برای شرکت در مراسم خاک‌سپاری بازداشت و به اداره پلیس این شهرستان منتقل شد؛ دلیل بازداشت او هنوز اعلام نشده است.

به گزارش کردپرس، به نقل از خبرگزاری آنکا خودروی حامل علیجان اونلو روز چهارشنبه هنگام ورود به شهرستان اواجیک از سوی مأموران پلیس متوقف شد.

اونلو که برای شرکت در یک مراسم خاک‌سپاری به اواجیک می‌رفت، پس از توقف خودرو بازداشت و به اداره پلیس شهرستان انتقال یافت.

تاکنون دلیل رسمی بازداشت این نماینده پیشین HDP اعلام نشده و مراحل اداری مربوط به بازداشت او در اداره پلیس اواجیک ادامه دارد.