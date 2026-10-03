درآمد نفتی عراق در سپتامبر به ۵.۵ هزار میلیارد دینار رسید

نبیل مرصومی، کارشناس اقتصادی عراق، اعلام کرد برآوردهای اولیه نشان می‌دهد صادرات نفت عراق در ماه سپتامبر به روزانه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه رسیده و درآمد خالص نفتی این کشور پس از کسر هزینه شرکت‌های خارجی، حدود ۵.۵ هزار میلیار دینار بوده که معادل ۷۱ درصد حقوق ماهانه پرداخت‌شده است.

به گزارش کردپرس، نبیل مرصومی، کارشناس اقتصادی عراق، در مطلبی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد برآوردهای اولیه حاکی از آن است که مجموع صادرات نفت عراق در ماه سپتامبر گذشته به روزانه ۲ میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه رسیده است.

به گفته مرصومی، از این میزان، روزانه ۲.۴ میلیون بشکه از طریق دریا و مسیر خلیج هرمز صادر شده و ۲۵۰ هزار بشکه نیز از مسیر اقلیم کردستان به بندر جیهان ترکیه انتقال یافته است.

وی افزود که از این ۲۵۰ هزار بشکه، ۱۴۰ هزار بشکه از میادین نفتی اقلیم کردستان و ۴۰ هزار بشکه از میادین کرکوک تأمین می‌شود. همچنین روزانه بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت بصره به کرکوک منتقل می‌شود تا از آنجا به بندر جیهان صادر شود.

مرصومی پیش‌بینی کرد درآمد نفتی عراق در ماه سپتامبر به حدود ۵ میلیارد دلار، معادل ۶.۵ هزار میلیارد دینار، برسد. به گفته وی، پس از کسر هزینه شرکت‌های خارجی دارای مجوز، درآمد خالص به حدود ۵.۵ هزار میلیارد دینار کاهش می‌یابد که بالاترین سطح از زمان بسته شدن مسیر خلیج هرمز به شمار می‌رود.

وی همچنین اعلام کرد این درآمد معادل ۷۱ درصد حقوق پرداخت‌شده در ماه سپتامبر است؛ در حالی که درآمد نفتی در ماه اوت تنها ۶۵ درصد حقوق پرداختی را تأمین کرده بود.