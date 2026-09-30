ایتالیا خروج کامل نیروهای نظامی خود از عراق را اعلام کرد

وزارت دفاع ایتالیا از خروج کامل نیروهای نظامی این کشور از عراق پس از ۱۲ سال حضور خبر داد؛ اقدامی که در چارچوب بازتنظیم حضور نظامی ایتالیا در خارج از کشور و خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از عراق انجام شده است.

به گزارش کردپرس، وزارت دفاع ایتالیا اعلام کرد که تمامی نیروهای نظامی این کشور را به‌طور کامل از عراق خارج کرده است؛ اقدامی که در چارچوب بازتنظیم حضور نظامی ایتالیا در خارج از این کشور انجام شده است.

با این اقدام، حضور نظامی ۱۲ ساله ایتالیا در عراق پایان یافت. این خروج در چارچوب خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی از سراسر عراق تا ۳۰ سپتامبر انجام شده است.

ایتالیا پیش‌تر در مارس امسال به‌صورت عملی بخشی از نیروهای خود را از عراق خارج کرده بود؛ این اقدام پس از حمله شبانه به پایگاه نظامی این کشور در اقلیم کردستان انجام شد.

نیروهای ایتالیایی از جمله نیروهایی بودند که در عملیات «عزم راسخ» به رهبری آمریکا علیه داعش مشارکت داشتند. ایتالیا همچنین در مأموریت ناتو در عراق حضور داشت؛ مأموریتی غیررزمی که بر مشاوره و آموزش و ارتقای توانمندی نیروهای عراقی متمرکز بود.