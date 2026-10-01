واکنش کردها به خروج آمریکا از عراق

سرویس جهان- همزمان با پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا در عراق، مقام‌ها، فرماندهان پیشمرگه و شهروندان کرد درباره پیامدهای امنیتی خروج نیروهای آمریکایی هشدار داده و تأکید کرده‌اند که اقلیم کردستان در برابر تهدیدهای امنیتی، حملات پهپادی و موشکی همچنان با خلأهای جدی مواجه است.

به گزارش کردپرس به نقل میدل ایست آی، مسعود بارزانی، رهبر حزب دموکرات کردستان عراق، در واکنش به پایان مأموریت ائتلاف، تلاش کرد نگرانی‌ها درباره پیامدهای خروج نیروهای آمریکایی را کاهش دهد. او گفت خروج نیروهای ائتلاف به معنای آن نیست که اقلیم کردستان در برابر تهدیدها آسیب‌پذیر خواهد شد یا موجودیت آن به خطر خواهد افتاد.

بارزانی تأکید کرد: «هماهنگی قدرتمندی میان دولت فدرال عراق و اقلیم کردستان برای مقابله با هر تهدید یا خطری وجود دارد.»

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کردستان، موضع نگران‌کننده‌تری درباره شرایط امنیتی اقلیم پس از خروج نیروهای آمریکایی مطرح کرد و گفت: «تهدید واقعی است؛ ما آسیب‌پذیر هستیم و مورد حمله قرار می‌گیریم.»

او خروج نیروهای آمریکایی بدون باقی گذاشتن یک سامانه دفاعی مناسب در اقلیم کردستان را موجب نگرانی دانست.

وزارت امور پیشمرگه اقلیم کردستان نیز در آستانه خروج نیروهای ائتلاف اعلام کرد که پایان حضور آمریکا در شرایط پیچیده کنونی منطقه، بدون تأمین سامانه دفاعی، نگرانی‌هایی جدی ایجاد کرده است. این وزارتخانه از دولت فدرال عراق خواست در صورت ضرورت، مسئولیت حفاظت از حریم هوایی اقلیم کردستان را بر عهده بگیرد.

ژنرال بختیار محمد صدیق، دبیرکل وزارت امور پیشمرگه، با اشاره به ادامه تهدیدهای امنیتی گفت چارچوب توافق امنیتی میان بغداد و واشنگتن برای پایان مأموریت ائتلاف، در اصل توافقی استاندارد و قانونی است، اما زمان اجرای آن با توجه به شرایط کنونی منطقه مناسب نیست.

او تأکید کرد که اقلیم کردستان با تهدیدهای امنیتی متعددی روبه‌رو است و توانمندی‌های ارتش عراق و نیروهای پیشمرگه هنوز به طور کامل توسعه نیافته‌اند.

بختیار صدیق گفت: «زمان بیشتری، شاید در حدود چند سال، برای مشاوره و پشتیبانی لازم است.»

او خواستار ادامه حمایت ائتلاف از نیروهای پیشمرگه در زمینه تسلیحات، مهمات، آموزش، اطلاعات، پشتیبانی هوایی و توانمندی‌های مقابله با پهپادها شد.

او با اشاره به انتقال نیروهای ائتلاف به کویت و اردن پرسید: «اگر آنها در منطقه می‌مانند، چرا نمی‌توانند در عراق باقی بمانند؟»

نورالدین ویسی، مسئول امور رسانه ای نخست‌وزیر اقلیم کردستان، نیز با تأکید بر شکننده بودن وضعیت امنیتی عراق گفت گروه‌های مسلح و شبه‌نظامیان به تهدیدی فزاینده برای امنیت داخلی عراق و اقلیم کردستان تبدیل شده‌اند.

وی تأکید کرد: «در هرگونه توافق امنیتی یا دفاعی آینده با عراق، منافع امنیتی اقلیم کردستان باید به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه باید بخشی جدایی‌ناپذیر و به‌روشنی تعریف‌شده از این توافق‌ها باشند.»

در سطح جامعه نیز خروج نیروهای ائتلاف با نگرانی‌هایی همراه شده است. کانیل، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه آمریکایی عراق در سلیمانیه، گفت: «به عنوان یک کرد، واقعاً نگران هستم.»

او افزود: «منطقه کردستان عراق از سطح تجهیزات نظامی، توان هوایی و اطلاعاتی که ائتلاف در اختیار داشت، برخوردار نیست.»

این دانشجو همچنین گفت: «حضور ائتلاف به کردها احساس امنیت می‌داد و من نگران هستم که بدون حضور آن، داعش یا تهدید افراط‌گرایانه دیگری بازگردد و بار دیگر مردم اقلیم کردستان را به خطر بیندازد.»

الکس پلیتساس، پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، نیز درباره احتمال ایجاد خلأ امنیتی پس از خروج نیروهای آمریکایی هشدار داد.

او گفت روابط آمریکا با اقلیم کردستان و نیروهای پیشمرگه «پایدار» است، اما خروج نیروهای آمریکایی می‌تواند خلأ امنیتی ایجاد کند که بازیگران متخاصم از آن بهره‌برداری کنند.

پلیتساس همچنین با اشاره به حملات چند ماه گذشته به اقلیم کردستان گفت وضعیت نشان داده است که برخی مخالفان آمریکا برای مقابله با این کشور، احتمال حمله به متحدان واشنگتن در منطقه وجود دارد.

در همین حال، سیروان بارزانی، فرمانده نیروهای پیشمرگه و فعال اقتصادی، ابراز امیدواری کرد که خروج نیروهای آمریکایی باعث توقف حملات ایران به اقلیم کردستان شود.

او گفت: «دیگر بهانه‌ای وجود ندارد، دیگر آمریکایی‌ها حضور ندارند؛ بنابراین امیدواریم دیگر پهپاد و موشکی وجود نداشته باشد.»

وزارت امور پیشمرگه اقلیم کردستان نیز اعلام کرده است که از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و آمریکا با ایران در ۲۸ فوریه، اقلیم کردستان بیش از هزار حمله پهپادی و موشکی را تجربه کرده است که در نتیجه آنها تلفات انسانی و خسارت‌های قابل توجهی به بار آمده است.

در چنین شرایطی، پایان مأموریت ائتلاف به رهبری آمریکا، بحث درباره توان دفاعی اقلیم کردستان و میزان آمادگی نیروهای عراقی و پیشمرگه برای تأمین امنیت منطقه را وارد مرحله تازه‌ای کرده است.