کردپرس
آیین بزرگداشت «مصطفی ایلخانی‌زاده» نویسنده کُرد در تهران برگزار می‌شود
خبر ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ ۱۵:۳۱ زمان مطالعه: 2 دقیقه (۰)
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آیین بزرگداشت «مصطفی ایلخانی‌زاده» نویسنده کُرد در تهران برگزار می‌شود

سرویس آذربایجان غربی- انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در مراسمی با عنوان «قدر مجموعه گل»، از چهار نویسنده و مترجم پیشکسوت حوزه کتاب و ادبیات کودک و نوجوان، از جمله استاد مصطفی ایلخانی‌زاده، نویسنده، مترجم و آموزگار زبان و ادبیات کردی تجلیل می‌کند.

 به گزارش کردپرس، این مراسم امروز پنج‌شنبه ۹ مهرماه  با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و ادبیات در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود و طی آن از چند دهه فعالیت ادبی و فرهنگی فاطمه ابطحی، منیژه اسلامی، مصطفی ایلخانی‌زاده و نسرین وکیلی قدردانی خواهد شد.

 دکتر مصطفی ایلخانی‌زاده، متولد ۱۳۲۳ در بوکان، از پیشکسوتان حوزه ادبیات کودک و نوجوان کشور است که حدود ۵۰ اثر در زمینه‌های داستان‌نویسی، ترجمه، زبان‌شناسی و پژوهش در زبان‌های فارسی و کردی در کارنامه دارد و نشان درجه یک هنری را نیز دریافت کرده است.

 وی همچنین از پیشگامان آموزش و ترویج زبان کُردی در منطقه موکریان به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خود را به حوزه کودک و نوجوان اختصاص داده است. از جمله آثار او می‌توان به «مجموعه قصه‌های کودکان»، «سه شیاد بدبخت» و «چاره» اشاره کرد.

 در این مراسم، جمعی از اهالی ادبیات کودک و نوجوان درباره جایگاه فرهنگی و ادبی این چهار پیشکسوت و کارنامه چند دهه فعالیت آنان سخن خواهند گفت.

 مراسم «قدر مجموعه گل» از ساعت ۱۷ روز پنج‌شنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۵ در سالن استاد امیرخانی خانه هنرمندان ایران و با همکاری خانه هنرمندان ایران و مجموعه آینه‌دار دوران برگزار می‌شود و حضور علاقه‌مندان در آن آزاد و رایگان است.




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