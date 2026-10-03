خانه / فیلم / خبر / Kurdpress News Agency Headlines for 3 October مرورگر شما از پخش ویدئو پشتیبانی نمیکند. ویدئو خبر نویسنده: 3240 ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه ★ — (۰) اندازه متن: -A +A ♥ ذخیره ⎙ لینک کوتاه اشتراک کپی لینک تلگرام واتساپ Kurdpress News Agency Headlines for 3 October The headlines of 3 October published by Kurdpress News Agency are presented to the audience in the news studio. صفحه ویدئویی پلیر مستقیم مطالعه بیشتر خبر قبلی و بعدی خبر قبلی دومین جشنواره گردشگری کودک در کرمانشاه برگزار میشود خبر بعدی تردد مرزنشینان از مرز تمرچین با استفاده از کارتهای هوشمند الکترونیکی
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