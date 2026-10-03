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خبر ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۲:۳۷ زمان مطالعه: 1 دقیقه (۰)
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Kurdpress News Agency Headlines for 3 October

The headlines of 3 October published by Kurdpress News Agency are presented to the audience in the news studio.
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