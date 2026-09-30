آیا یکپارچه سازی نیروهای پیشمرگ به بهبود امنیت در عراق کمک می کند؟
به گزارش کردپرس، مجله نشنال اینترست آمریکا درباره اتمام روند یکپارچه سازی نیروهای پیشمرگ اقلیم کردستان عراق نوشت: دولت اقلیم کردستان روز ۲۱ سپتامبر از پیشرفت روند طولانی و پیچیده یکپارچهسازی نیروهای پیشمرگه خبر داد. این روند طی چهار سال گذشته با حمایت آمریکا و نیروهای ائتلاف بینالمللی علیه داعش دنبال شده است.
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کردستان، در مراسم اعلام این تحول گفت که پس از چهار سال تلاش، برگزاری نشستهای متعدد و همکاری مستمر با آمریکا و ائتلاف بینالمللی، روند وحدت یا یکپارچه سازی نیروهای پیشمرگه به مرحلهای رسیده است که میتوان آن را به صورت نهایی اعلام کرد.
نشنال اینترست یادآوری میکند که نیروهای پیشمرگه طی سالهای گذشته یکی از بازیگران مهم امنیتی اقلیم کردستان و مبارزه با داعش بودهاند. این نیروها در سال ۲۰۱۴ در برابر پیشروی داعش ایستادگی کردند و اقلیم کردستان در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به یکی از مراکز مهم عملیات ائتلاف بینالمللی علیه این گروه تبدیل شد.
به نوشته این نشریه، نیروهای پیشمرگه همچنین در آزادسازی مناطقی از عراق مشارکت داشتند و در آمادهسازی نیروهای عراقی برای عملیات آزادسازی موصل در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نقش ایفا کردند.
با وجود این سابقه، ساختار نیروهای پیشمرگه در طول سالهای گذشته تحت تأثیر اختلافات سیاسی میان دو حزب اصلی اقلیم کردستان، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان، قرار داشته است. نشنال اینترست مینویسد حزب دموکرات عمدتاً در اربیل و دهوک نفوذ دارد و اتحادیه میهنی نیز در سلیمانیه نفوذ بیشتری دارد و این تقسیم نفوذ سیاسی، بر سازماندهی نیروهای پیشمرگه نیز تأثیر گذاشته است.
بر اساس این گزارش، هدف اصلی اصلاحات انجامشده، ایجاد ساختاری است که در آن نیروهای پیشمرگه به جای وابستگی به احزاب سیاسی، در قالب یک نیروی نظامی واحد و منسجم فعالیت کنند و فرماندهی و ساختار سازمانی یکپارچهای داشته باشند.
مسرور بارزانی در مراسم ۲۱ سپتامبر ضمن قدردانی از آمریکا و نیروهای ائتلاف، نقش آنها را در حمایت از پیشمرگهها در جنگ علیه داعش و کمک به تأمین امنیت و ثبات اقلیم کردستان مهم دانست.
به نوشته نشنال اینترست، اهمیت این تحول، با توجه به تغییرات در حضور نظامی آمریکا در عراق بیشتر میشود. بر اساس برنامه اعلامشده، نیروهای آمریکایی قرار است تا ۳۰ سپتامبر عراق را ترک کنند. این نشریه معتقد است کاهش حضور نظامی آمریکا میتواند شرایط فعالیت گروههای مسلح در عراق را تغییر دهد. این گروهها در سالهای گذشته مواضع و منافع آمریکا در عراق را هدف قرار دادهاند.
نشنال اینترست مینویسد برخی گروههای مسلح در ساختار رسمی امنیتی عراق ورود پیدا می کنند، در حالی که این گروهها در برخی موارد مستقل از دولت بغداد عمل میکنند. به اعتقاد این مجله آمریکایی، کاهش حضور نظامی آمریکا ممکن است اعتمادبهنفس این گروهها را افزایش دهد، اما همزمان با پایان حضور نیروهای آمریکایی، ممکن است حملات یا زمینه برای ادامه حملات تضعیف شود.
در چنین شرایطی، این نشریه وحدت نیروهای پیشمرگه را بخشی از تحولات گستردهتر ساختار امنیتی عراق ارزیابی میکند. به نوشته نشنال اینترست، وجود یک نیروی پیشمرگه منسجم میتواند توان اقلیم کردستان را برای مقابله با تهدیدهای امنیتی و حملات احتمالی افزایش دهد و همکاری میان اربیل و بغداد در حوزه امنیتی را نیز تقویت کند.
مسرور بارزانی نیز پس از اعلام وحدت نیروهای پیشمرگه، مرحله بعدی اصلاحات را تقویت توان نظامی این نیروها عنوان کرده است. او بر تأمین تسلیحات پیشرفته، ایجاد سامانههای دفاع هوایی، توسعه ظرفیتهای نظامی و ارتقای منابع انسانی پیشمرگهها تأکید کرده است.
نشنال اینترست در گزارش خود، تحولات امنیتی عراق را دارای پیامدهایی فراتر از مرزهای این کشور میداند. به نوشته این نشریه، ضعف ساختارهای دولتی عراق در گذشته به گسترش گروههای افراطی کمک کرده و در عین حال، زمینه استفاده از خاک عراق برای پیشبرد برخی عملیات منطقهای را فراهم کرده است.
این نشریه در نهایت تأکید میکند که دولت بغداد، با وجود چالشهای موجود، میتواند از روندهای جاری برای تقویت ساختارهای رسمی امنیتی، افزایش همکاری با نیروهای پیشمرگه و کنترل فعالیت گروههای مسلح استفاده کند؛ روندی که در صورت تحقق، میتواند بر ثبات داخلی عراق و محیط امنیتی منطقه نیز اثرگذار باشد.
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