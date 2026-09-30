کسانی که مبارزه مسلحانه کردهاند، باید بتوانند به زندگی عادی بازگردند
به گزارش کردپرس، عبدالله اوجالان، رهبر PKK، پیامی برای کنفرانس دو روزه «صلح و ادغام دموکراتیک» فرستاد که به ابتکار مرکز امور کُردها در لندن برگزار میشود.
این کنفرانس ۲۹ سپتامبر آغاز شد و امروز، ۳۰ سپتامبر، به پایان میرسد. شماری از سیاستمداران کُرد، نمایندگان پارلمانها، دانشگاهیان، روزنامهنگاران، فعالان مدنی و کارشناسان بینالمللی در آن حضور دارند و درباره مسئله کُرد، روندهای صلح و تجربههای جهانی حل مناقشه گفتوگو میکنند.
اوجالان در پیام خود، ادغام دموکراتیک را در نقطه مقابل همسان سازی دانست و گفت: «همسان سازی هویتها را از میان میبرد و دشمنی را گسترش میدهد؛ ادغام، وحدت ایجاد و صلح را بنا میکند.»
او همچنین تأکید کرد: «اگر مسئله کُرد حل نشود، ساختن آیندهای آرامتر، امنتر و زیستپذیرتر برای همگان در خاورمیانه ممکن نخواهد بود.»
متن کامل پیام عبدالله اوجالان، رهبر PKK:
«فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک که در ۲۷ فوریه ۲۰۲۵ اعلام کردم، درهای دورانی جدید را گشود. جنبش PKK، سیاست دموکراتیک، احزاب حاضر در مجلس ملی کبیر ترکیه و بهطور کلی جامعه ترکیه از این فراخوان حمایت کردند. اکنون زمان آن فرا رسیده است که از این درِ گشوده عبور کنیم و به پیش برویم. موضوعاتی که در این کنفرانس درباره آنها گفتوگو خواهید کرد، دقیقاً موضوعات همین آغاز هستند. شما بحث خواهید کرد که چگونه میتوان با استفاده از تجربههای بینالمللی و دیدگاههای کُردها، این آغاز سیاسی را به صلحی پایدار تبدیل کرد. این بحثها، اجرای عملی این فراخوان هستند.
صلح فقط با یک توافق یا قانون به وجود نمیآید. زمینگذاشتن سلاحها یک آغاز است. آنچه ماندگار خواهد بود، ساختن جامعه است. گذار از مبارزه مسلحانه به صلحی پایدار، به تحولی سیاسی، حقوقی، نهادی و اجتماعی درازمدتتر نیاز دارد. هدف اساسی این تحول، ساختن جامعه دموکراتیک است. از نظر من، انقلاب چانهزنی بر سر قدرت نیست؛ انقلاب، تحول از راه ساختن است. «آزادی» که از طریق خشونت به دست آید، در مدتی کوتاه به ضد ارزشهایی تبدیل خواهد شد که برای آنها مبارزه شده است. بدون صلحی عزتمندانه، دموکراسی و آزادی پایدار نمیمانند؛ نه دموکراسی و نه صلح اجتماعی نمیتوانند زیر سایه سلاح ریشه بدوانند.
رابطه هزارساله میان کُردها و ترکها، کُردها و فارسها و کُردها و عربها، رابطهای مبتنی بر دشمنی متقابل نیست؛ بلکه دیالکتیکی است که با وجود فراز و نشیبهای خود، بر حمایت متقابل بنا شده است. امروز این روابط میتوانند بدون آسیمیلاسیون یا جدایی، از طریق ادغام دموکراتیک بازسازی شوند. راهحلهای جداییطلبانه با واقعیت این جغرافیا سازگار نیستند؛ زیرا ملتها، فرهنگها و باورها در این جغرافیا در کنار یکدیگر زندگی میکنند. حقوق خواهر و برادری نیز بر پایههای تاریخی و جامعهشناختی بنا شده است.
رابطه کُردها با ترکها، فارسها، عربها و دیگر ملتهای این سرزمین با ترسیم مرزها حل نمیشود. میلیونها کُرد در کلانشهرهای کشورهای منطقه زندگی میکنند. برای مثال، اگر گفته شود «کُردها به شمال و ترکها به جنوب بروند»، این نه با اشتراک تاریخی و نه با روابط اجتماعی سازگار خواهد بود.
ادغام در نقطه مقابل همسان سازی قرار دارد. همسان سازی حل میکند و دشمنی را گسترش میدهد؛ ادغام، وحدت ایجاد و صلح را بنا میکند. این یکپارچگی موجب میشود جامعه دموکراتیک موجودیت خود را حفظ کند و در چارچوب حقوق جمعی، بهصورت داوطلبانه در جمهوری دموکراتیک مشارکت کند.
PKK که من آن را تأسیس کردم، متناسب با شرایط زمان خود، بهعنوان مبارزهای برای موجودیت ظهور کرد. PKK موجودیت کُردها را اثبات و زنجیره انکار را درهم شکست. در جهان سال ۲۰۲۵، ملت کُرد یک واقعیت تاریخی است و دیگر نمیتوان آن را انکار کرد. به همین دلیل، مأموریت تاریخی جنبش ما به پایان رسیده است. این جنبش نیز مانند هر ساختار انقلابی دیگری باید پس از پایان مأموریت خود، به شکلی جدید گذار کند. انحلال، پایان یا تسلیمشدن نیست؛ گذار به مرحلهای جدید از تاریخ است. اگر بر شکل قدیمی اصرار کنیم، بیشترین آسیب به ملت کُرد وارد خواهد شد.
از این پس نباید سلاحها ستایش شوند؛ باید جامعه ساخته شود. سیاست دموکراتیک جای راهبرد جنگ رهاییبخش ملی را گرفته است. نیرومندترین سلاح ما، سخن، حقوق و جامعه سازمانیافته است.
سیاست دموکراتیک تنها بر بستری عادی امکانپذیر است. بر این مبنا، نهتنها سلاحها زمین گذاشته میشوند، بلکه خشونت و تهدید جنگ نیز بهصورت متقابل از میان برداشته میشوند.
ترکیهای که کُردها با آگاهی دموکراتیک در آن مشارکت کنند، بهمعنای واقعی به جمهوری دموکراتیک تبدیل خواهد شد. هدف در ترکیه و خاورمیانه تجزیه نیست؛ هدف، ساختن یک دموکراسی واقعی در کنار یکدیگر است.
راه برونرفت از بحرانهای خاورمیانه در ایجاد دولتـملتهای جدیدی نیست که مرزها را از هم بپاشند؛ بلکه در احیای نقاط مشترک میان ملتها، یعنی در مذاکرات مبتنی بر ادغام و ساختار اشتراکی دموکراتیک است.
یک آغاز سیاسی تنها با تصمیم یک طرف نمیتواند به صلحی پایدار تبدیل شود. ادغام به گامهای مشترک، توافق و بهرسمیتشناختن دردهای متقابل نیاز دارد. اگر روند با توافقهای قانونی تضمین نشود، از یک آتشبس کوتاهمدت فراتر نخواهد رفت. صلح پایدار آن است که سیاست دموکراتیک در زندگی روزمره، محلهها، شهرها و نهادها گسترش یابد.
بدون حقوق، موجودیت نمیتواند جایگاهی به دست آورد و مبارزه دموکراتیک بدون پایه باقی میماند. تضمین لازم، بهرسمیتشناختن جامعه دموکراتیک، توسعه آزادانه زبان و فرهنگ، گسترش قانون مدیریت محلی و تکمیل شهروندی قانونی با شهروندی آزاد است. تا زمانی که حقوق یکجانبه و متمرکز دولتـملت از طریق اصلاحات قانونی و قانون اساسی بازسازی نشود، اعتماد شکل نخواهد گرفت. اگر جمهوری دموکراتیک نشود، ادغام دموکراتیک نیز تحقق نخواهد یافت.
کسانی که مبارزه مسلحانه کردهاند، باید بتوانند به زندگی سیاسی و مدنی بازگردند و امکان مسئولیتپذیری در سیاست دموکراتیک را داشته باشند. هنگامی که روند تکمیل شود، این رفقای ما به کنشگران بحث دموکراتیک، حقوق و زندگی مدنی تبدیل خواهند شد. آنان از طریق ادغام دموکراتیک بخشی از جامعه خواهند شد و به کنشگران فعال دوران عاری از خشونت و سلاح تبدیل میشوند.
شیوههای مشارکتی که گذار از سیاست منازعه به سیاست دموکراتیک را محقق میکنند، تنها به سیاست نمایندگی و انتخابات محدود نیستند. کمونها، شوراهای محله و شهر، تعاونیها، احزاب سیاسی، جامعه مدنی و مدیریتهای محلی، ریشههای این تحول هستند. سیاست دموکراتیک، هر نوع سازماندهی و فعالیت برای سیاسیکردن جامعه است.
مقررات قانون اساسی و نهادی باید تکثر سیاسی، منطقهای، زبانی و فرهنگی را نه از طریق پروژه ملت تکهویتی، بلکه با درکی دموکراتیک از ملت حل کنند. ملت دموکراتیک الگویی سیاسی است که در آن هویتهای مختلف از حقوق برابر، آزادی و وحدت برخوردارند. تفاوتهای زبانی، اعتقادی، فرهنگی و منطقهای ثروت هستند. تحمیل یکدستی در این منطقه بحران ایجاد کرده است؛ بهرسمیتشناختن تکثر، مبنای قانون اساسی برای راهحل است.
از آنجا که موجودیت در زبان و فرهنگ عینیت مییابد، بهرسمیتشناختن موجودیت مستلزم برداشتن موانع پیش روی آموزش و توسعه فرهنگی است.
در یک راهحل پایدار، مدیریتهای محلی تنها بار حکومت مرکزی را تقسیم نمیکنند؛ بلکه مدیریتهای دموکراتیک محلی، موجودیت جامعه را سازماندهی میکنند. سازماندهی دموکراتیک جامعه، زیر یک چتر سیاسی مشترک با دولتـملت و با مشارکت مستقیم جامعه فعالیت میکند. وزن اصلی راهحل نه در قدرت مرکزی، بلکه در حقوق و سازماندهی دموکراتیک محلی است. ایجاد شوراها در حوزههای آموزش، بهداشت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست، سلولهای بنیادین جامعه دموکراتیک را احیا میکند.
زنان، اقلیتها، جامعه مدنی و رسانهها مسائل معوقی نیستند که «بعداً حل شوند»؛ آنان کنشگران کنونی روند هستند. مسئله زنان، مسئله بنیادی جامعه دموکراتیک است. آزادی زنان و آگاهی زیستمحیطی ستونهای ساختن جامعه دموکراتیک هستند. هویتها، باورها و گروههای اجتماعی مختلف باید به موضوع فعالیتهای اشتراکی تبدیل شوند. بدون مشارکت معنادار آنان، نه اصلاحات قانونی ریشه خواهند دواند و نه سازش اجتماعی تحقق خواهد یافت.
دوستان گرامی؛
فراخوان من خطاب به ملتهای ترکیه و این کنفرانس چنین است: هدف تجزیه نیست؛ هدف، ساختن یک دموکراسی واقعی در کنار یکدیگر است. مسئله کُرد دیگر فقط مسئله یک ملت نیست؛ بلکه مسئله آینده مشترک ترکیه و خاورمیانه است. آنچه از شما انتظار میرود، این است که این تحول و اندوختههای نظری را به عرصه عمل منتقل کنید و تجربههای بینالمللی را به مبنای تاریخی وحدت در این منطقه پیوند دهید.
اگر مسئله کُرد حل نشود، ساختن آیندهای آرامتر، امنتر و زیستپذیرتر برای همگان در خاورمیانه ممکن نخواهد بود.
راه با گامهای مشترک، تضمینهای قانونی و سازماندهی دموکراتیک تمام بخشهای جامعه به پیش میرود. در آستانه دورانی جدید، هدف اساسی فروپاشاندن دولت نیست؛ هدف، ساختن جامعه آزاد است.
این روند نه علیه گروهی است و نه برای گروهی خاص. این فراخوانی برای درازکردن دست همکاری و اقدام مشترک برای تمام کسانی است که از راهحل، صلح و ارزشهای دموکراتیک حمایت میکنند.
با درود و احترام
عبدالله اوجالان
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